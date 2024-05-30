Как сделать эффектный макияж глаз после 40: потрясающие идеи

На самом деле для взрослых женщин нет никаких правил по поводу того, какой макияж глаз им стоит делать, а какой нет. Косметика – инструмент для самовыражения, поэтому не стоит ограничивать себя через возраст.

Однако если макияж, который вы делали в юности, имеет иной вид после 40 лет, то его следует подкорректировать. Лучшими советами по этому поводу поделился Instyle.

Мерцающие тени

Блестки могут акцентировать излишнее внимание на морщинах и подчеркнуть структуру кожи, поэтому, как правило, визажисты рекомендуют взрослым женщинам избегать их. Но проблема заключается не в самом продукте, а в том, что его наносят слишком высоко над складкой век.

Попробуйте добавлять мерцание на участки, где кожа достаточно ровная, например, на центр веки ближе к ресницам или используйте его как легкую подводку для глаз.

Внутренний угол глаза

Не бойтесь подчеркивать внутренний уголок глаза. Это моментально придаст взгляду свежести.

Эксперты рекомендуют использовать для этого мерцающие тени цвета шампанского.

Цвета

Если вы хотите сделать классический "смоки айз", то это не значит, что он должен быть черным. Не ограничивайте себя в цветах, ведь дымчатый эффект можно сделать с помощью любого из них.

Макияж под складкой

Если вы используете темный цвет для макияжа глаз, то наносите его под складку верхнего века. Иначе он может подчеркнуть возрастные изменения и визуально прибавить вам лет.

"Кошачий глаз"

Суть трендового макияжа "кошачий глаз" состоит в том, чтобы с помощью растушевки теней вытянуть его к вискам и создать загадочный взгляд. Однако если вы наблюдаете возрастные изменения на своей коже, то следует начать делать это более осторожно. Цвет, слишком сильно выступающий за область глаз привлечет внимание к текстуре лица, поэтому делайте "кошачий глаз" менее удлиненным.

Баланс

Залог гармоничного макияжа – это баланс. Если вы сделали яркий макияж глаз, то следует оставить остальное лицо более сдержанным.

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