Как подтянуть лицо с помощью макияжа: секреты для женщин 50+

Подтянуть овал лица без контурной пластики можно. В этом убеждают нас эксперты по макияжу.

По их словам, женщинам в возрасте более 50 лет можно придать более молодой вид исключительно с помощью косметики – не прибегая к инвазивным процедурам. OBOZ.UA рассказывает об основных лайфхаках визажистов.

Прежде всего, они рекомендуют выделять наиболее эффектные части лица, так как скулы, глаза или линия подбородка. Этот прием работает независимо от возраста, и отказываться от него не стоит. Также отдавайте предпочтение более легким текстурам косметических средств, которые будут покрывать кожу полупрозрачным слоем и не забиваться в складки кожи. Что касается остального, то вот несколько уловок, которые будут чрезвычайно полезными.

Переместите румяна выше на скулы

Главное правило скульптурирования в зрелом возрасте – наносить контурирующее средство в направлении вверх. Такой прием позволяет визуально подтянуть черты лица. Но поднять повыше нужно и зону нанесения румян. Применяйте продукт не на яблочках щек, а на самой высокой точке скуловой кости. Хорошо все растушуйте и наслаждайтесь свежим и молодым видом в зеркале.

Делайте хвостики подводки для глаз и бровей длиннее

Так же вверх нужно устремлять и хвостики линии подводки для век. Так вы поднимете глаза, придадите визуально тонус этой зоне. Но, чтобы максимально открыть взгляд, придется также сделать повыше арку брови, а ее кончик – более изогнутым и длинным.

Используйте переходный оттенок теней для век

Провисание кожи на веках можно компенсировать, придав глубину зоне складки с помощью теней. Цвет продукта нужно выбирать на 2 тона темнее естественного оттенка вашей кожи – это создаст именно необходимый вам эффект. Нанесите тени в зону складки и хорошо растушуйте. Это откроет глаза и замаскирует опущенные веки. Дополнить образ поможет тушь для создания объема. Она лучше выделит глаза и сделает взгляд более выразительным.

Наносите консилер на три точки для подтягивания лица

Чтобы осветить центральную часть лица, подтянуть зону глаз и при этом не переборщить с консилером, наносить продукт следует на три ключевые точки. Первая – у крыла носа, вторая – под внутренним уголком глаза, третья – у наружного. Далее растушуйте эти три точки с помощью макияжного спонжа, соединив их между собой. Двигайтесь при этом от нижней точки и в направлении виска. Это зрительно подтянет линию глаз и сделает весь образ более сияющим.

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