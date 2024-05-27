Будете выглядеть на все сто: секреты макияжа француженок, которые изменят вашу жизнь

Французские женщины известны своим непринужденным шиком и элегантностью. Их макияж всегда смотрится безупречно, но при этом органично и легко.

Секрет красоты состоит в том, чтобы подчеркнуть свои природные черты, не скрывая их. О том, как это сделать, рассказала известная французская визажистка Виолетта для Who What Wear.

Природные преимущества

Самое важное при нанесении макияжа – это сохранить свои природные особенности. Не стоит использовать литры консилера и контура для того, чтобы изменить внешний вид кардинально. Вы уже идеальны и не нуждаетесь в изменениях. Просто заботьтесь о том, что дала вам природа. Ухаживайте за кожей, волосами и ведите сбалансированный образ жизни.

Защита от солнца

Важнейший этап любого макияжа – это уход за кожей. Однако независимо от типа кожи SPF непременно должен быть вашей ежедневной привычкой. Он не только будет защищать лицо от вредного ультрафиолетового излучения, но и создаст хорошую основу под макияж.

Без тонального крема

Для француженок важно, чтобы кожа сияла и выглядела естественно. Поэтому вместо использования плотного тонального крема нанесите немного консилера на прыщи, темные круги и растушуйте.

Один акцент

Не следует наносить на лицо все и сразу. Если у вас настроение для красной помады, то сделайте остальное лицо сдержанным, используя только тушь для ресниц. А если вы хотите подчеркнуть глаза, откажитесь от других ярких элементов.

Бронзатор

Вы можете использовать бронзатор для того, чтобы придать коже сияние, но не делайте контуринг. Ваше лицо уже достаточно хорошее, поэтому не нужно спорить с природой и рисовать тени там, где они не предусмотрены.

Мальчишеские брови

Слишком темные и брови не только уже не в моде, но и выглядят искусственно. Попытайтесь открыть для себя естественные так называемые "мальчишеские" брови. Просто нанесите на них прозрачный гель и все. Тогда макияж будет казаться мягким, чистоплотным и натуральным.

Ограничьте свое время

Как правило, когда у нас много времени для того, чтобы сделать макияж, то мы начинаем наносить слишком много продуктов и стараемся довести свою внешность до недостижимого идеала. Это приводит к тому, что макияж выглядит искусственно.

Поэтому следует ограничить свое время на нанесение косметики. Когда вы спешите, то ищете способ получить максимум с наименьшими усилиями. Благодаря этому вы будете иметь непринужденный, но безупречный вид.

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