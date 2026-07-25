Как придать бровям объем: простой трюк

Гель для бровей часто используют в качестве завершающего этапа макияжа, не задумываясь о технике его нанесения. Из-за этого брови нередко выглядят неестественно, слишком жесткими или перегруженными косметикой.

Видео дня

Визажисты parade.com отмечают, что для достижения эффекта более густых бровей не нужно покупать новые средства – достаточно изменить способ использования уже имеющегося геля. Именно правильная техника позволяет придать бровям объем, не перегружая их косметикой.

Как сделать брови гуще

Профессиональные визажисты советуют сначала расчесать волоски гелем в направлении, противоположном их росту, а уже потом уложить их в нужную форму. Такой способ позволяет равномерно покрыть каждый волосок от самого корня, создавая эффект более густых и объемных бровей.

После этого переднюю часть бровей рекомендуют зачесать вверх, а хвостик – по диагонали наружу. Благодаря этому волоски приподнимаются, выглядят более разделенными и естественными, а форма бровей становится более выразительной без излишков косметики.

Как создать естественный эффект густых бровей

Специалисты объясняют, что ощущение объема возникает не из-за большого количества геля, а благодаря правильному расположению волосков. Когда каждый волосок слегка приподнят и отделен от остальных, брови кажутся более густыми даже без дополнительного окрашивания.

При этом эксперты не рекомендуют заполнять косметикой каждый промежуток между волосками. Небольшие естественные просветы делают брови более натуральными, тогда как чрезмерная прорисовка может создать неестественный эффект.

Самые распространенные ошибки при использовании геля

Одной из самых частых ошибок является чрезмерное количество средства. Перед нанесением стоит удалить излишки геля с щеточки, а после укладки еще несколько раз прочесать брови, чтобы равномерно распределить продукт. Это поможет избежать жестких, блестящих и "склеенных" волосков. Также не рекомендуется использовать слишком тёмный оттенок тонирующего геля, если брови нуждаются лишь в лёгкой коррекции. Слишком насыщенный цвет может сделать макияж неестественным и визуально перегрузить лицо.

Как сделать так, чтобы гель держался весь день

Перед нанесением геля брови должны быть чистыми. Остатки крема, тонального средства, солнцезащитной косметики или пудры могут мешать надежной фиксации волосков, поэтому перед макияжем их стоит прочесать чистой щеточкой.

Визажисты также советуют наносить гель уже после завершения всего макияжа. Если сделать это раньше, частицы пудры могут осесть на волосках и испортить результат. Для максимальной стойкости средство нужно не просто наносить сверху, а слегка "втирать" в волоски. При отсутствии геля некоторые профессионалы используют небольшое количество лака для волос, нанесенного на чистую щеточку, что помогает надежно зафиксировать форму бровей.

OBOZ.UA предлагает ознакомиться с правилами ухода за бровями.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.