Как правильно краситься, если есть второй подбородок: советы, которые изменят вашу жизнь

То, что принято называть вторым подбородком, на самом деле является лишь складкой кожи, возникающей по разным причинам. Иногда из-за набора веса, а иногда просто когда мы смотрим вниз, например, во время рабочих видеозвонков. Визуально скрыть ее может макияж.

У визажистов несколько действенных советов, которые помогут сделать второй подбородок менее выраженным. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Попробуйте трюк с треугольником

Возьмите средство для контурирования, на два тона темнее вашей кожи. Лучше всего подойдет кремовый стик. Нарисуйте им линию вдоль челюсти, чтобы затенить и сделать визуально более четкой ее нижнюю границу. Далее от краев подбородка опустите две линии в центр шеи, чтобы они соединились и образовали треугольник. Заполните этот треугольник контурингом, затем все хорошо растушуйте и закрепите полупрозрачной пудрой.

Или трюк со складкой

Еще один эффективный прием – это зарисовать ровно то место, где кожа собирается в складку. Для этого прижмите подбородок к шее, чтобы создать тот самый второй подбородок. Всю кожу, собравшуюся в складку, зарисуйте стиком для контуринга, а затем хорошо растушуйте продукт круговыми движениями, доведя его до края челюсти, чтобы создать визуальный угол между ними. Но не переусердствуйте с оттенком – слишком темный будет бросаться в глаза и создавать неестественную тень.

Выбирайте холодные тона

Независимо от натурального оттенка кожи, наилучшего эффекта вы добьетесь, если возьмете средство для контуринга холодного оттенка. Именно такие тона помогают эффективно замаскировать зону, которую вы считаете своим недостатком.

Избегайте мерцания и подсветки

Хотя хайлайтер или мерцающий бронзер могут создавать привлекательный эффект в макияже, они также дополнительно подсвечивают зоны лица, где вы их применяете. Таким образом, наносить подобные продукты на участки, которые вы хотите скрыть, не стоит. В первую очередь избегайте их в зоне второго подбородка.

Подчеркните высокие точки

Чтобы отвлечь внимание от нижней трети лица, подчеркните нос, скулы и лоб. Выделите их с помощью хайлайтера, а румяна нанесите на самую высокую точку скул. Это визуально подтянет все лицо.

Выделите глаза

Эволюционно мы запрограммированы так, чтобы искать взглядом глаза. Когда-то это позволяло разглядеть в кустах опасного хищника. Сейчас может помочь отвлечь внимание от второго подбородка. Просто сделайте ваш любимый эффектный макияж глаз и на нижнюю часть лица будут смотреть не столь пристально.

Не забывайте про углы челюсти

Чтобы правильно затенить второй подбородок, нужно уделить внимание еще и зоне углов челюсти, а также участкам у ушей. Только так вы сможете создать естественную линию, которая не будет выглядеть нарисованной, а создавать целостное впечатление о вашем макияже.

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