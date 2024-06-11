Как получить идеальные пушистые брови: советы экспертов

Пушистые, ухоженные брови – это тренд, который не собирается выходить из моды. Он делает лицо более привлекательным, свежим и натуральным, что не может не нравиться.

Однако, чтобы ваши брови выглядели хорошо, нужно знать некоторые уловки. Некоторым из них поделился Vogue.

В мире современной красоты брови занимают особое место. Они подчеркивают наши эмоции и придают лицу характер и выразительность.

Слишком выщипанные или наоборот заросшие брови уже давно вышли из моды. Сейчас в тренде аккуратно расчесанные, пушистые, естественные и непринужденные.

Причесывание

Если у вас густые от природы брови, вам будет достаточно просто слегка причесать их щеточкой и зафиксировать с помощью геля для бровей.

Рисование волосков

Если вам не хватает густоты, но вы мечтаете о пушистых и изысканных бровях, вы можете улучшить свое положение с помощью острого карандаша для бровей или лайнера. Главное, чтобы его цвет совпадал с цветом ваших натуральных волос.

Сначала расчешите брови щеточкой вверх, а затем заполните пробелы штрихами, похожими на волоски. Не давите на карандаш или лайнер слишком сильно.

Также вы можете использовать карандаши двух разных оттенков – один в цвет ваших волос, а другой – немного светлее, чтобы придать натуральности. В конце зафиксируйте результат прозрачным гелем.

Уход за бровями

Мы часто забываем о том, что брови также подвержены сухости, шелушению и появлению прыщей, что может негативно повлиять на их рост и состояние. Поэтому всегда обязательно снимайте макияж перед сном, используйте только качественные, чистые инструменты и косметику для ухода, подходящую для вашего типа кожи.

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