Как подтянуть лицо с помощью румян: советы, которые изменят ваш макияж

Румяна – один из ключевых продуктов для летнего макияжа. Они помогают подчеркнуть свежесть тона лица, присущую летнему сезону. Но неправильно нанесенный продукт может перегрузить образ.

У визажистов есть несколько советов, как не только освежить лицо, но и подтянуть его овал с помощью румян. OBOZ.UA рассказывает об основных лайфхаках.

Не пропускайте этап увлажнения

Какой бы макияж вы ни делали, все эксперты сходятся в одном – накладывать его нужно на хорошо увлажненную кожу. Если у вас есть в запасе достаточно времени, можете начать с маски для лица. Не забудьте воспользоваться увлажняющим кремом, прежде чем наносить тон, выберите для лета праймер с эффектом увлажнения. А румяна применяйте, пока этот предварительный слой еще не высох. Это сделает продукт более мягким, а покрытие более естественным.

Выбирайте кремовую текстуру правильного оттенка

Румяна на каждый день должны быть не более чем на два-три тона темнее вашего природного румянца. В противном случае они будут выглядеть слишком тяжело и их будет трудно растушевывать. Чтобы создать объем на щеках, являющийся признаком молодости, у носа воспользуйтесь слегка более темным оттенком средства и тоном посветлее ближе к скулам, объединив их постепенным переходом. А для обеспечения максимально легкого, природного покрытия отдавайте предпочтение продуктам кремовой текстуры. Чтобы закрепить такой макияж, покройте его лёгкой вуалью полупрозрачной пудры.

Тщательно растушевывайте

Для создания действительно легкого образа с эффектом подтянутого лица тщательно растушевывайте румяна. Возьмите пушистую кисть и круговыми движениями распределите продукт по коже. Не забудьте нанести едва заметный слой румян на спинку носа – именно эта зона темнеет от летнего солнца первой, поэтому подобный макияж будет выглядеть летом естественно и придавать образу молодости.

В завершение добавьте блеск

Влажный блеск кожи – это то, что делает образ более молодым и свежим в целом. Добавьте выше зоны румян каплю кремового хайлайтера с эффектом сияния или воспользуйтесь эликсиром для блеска поверх продукта. Также требуемого эффекта может добавить спрей для закрепления макияжа. Нанесите его на лицо и подождите, пока средство полностью высохнет.

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