Как подобрать идеальный консиллер: простые советы

Консиллер – универсальное средство в ежедневном макияже. Он поможет скрыть темные круги под глазами, красноту или пигментные пятна. Популярное средство можно приобрести в виде стика или жидкой консистенции, которая наносится с помощью специальной щеточки.

Каждый продукт имеет свои преимущества, однако найти средство, качественно скрывающее недостатки, довольно непросто. Эксперты рассказали, как подобрать идеальный консиллер.

Что такое консилер

Термин консиллер происходит от английского слова "conceal" ("скрывать"). И это именно то, что он делает – консилер обеспечивает природное сияние кожи, перекрывая все недостатки: темные круги, покраснения, морщинки. Однако на прыщи это средство наносить не стоит, ведь прыщ является точечным воспалением, а значит и местом большого скопления бактерий.

Производитель косметики Max Factor выпустил первые консилеры в 1954 году. Средство под названием Erace Cover Stick, обещало женщинам безупречный цвет лица, а на вид было как розовая помада.

Как выбрать консилер

Прежде всего следует определить, какая консистенция вам подходит.

Консиллер-стик

Кремовая текстура и плотная консистенция делают его идеальным для маскировки покраснений и пигментных пятен. Стики используют в качестве точечного средства для местной коррекции.

Жидкий консиллер

Жидкую версию легко наносить и распределять. В особенности она подходит для сухой кожи. Будьте осторожны: средство имеет плотную текстуру и чрезмерное нанесение может создать эффект маски.

Палетка корректоров

Профессиональная палетка состоит из нескольких средств, например хайлайтера, бронзера, румян и корректора. Практическая палитра создает безупречный цвет лица с помощью комплексного подхода.

Как наносить консилер

Консиллер должен быть на 2-3 тона светлее природного тона кожи (или на 1-2 цвета светлее тонального крема). Для темных кругов под глазами также используйте консилер-корректор с оранжевым или слегка синеватым оттенком. Для борьбы с покраснением или венами, прилегающими слишком близко к коже, подойдет зеленоватый шиммер.

Перед нанесением консилера очистите кожу и воспользуйтесь дневным кремом.

Нанесите консилер с помощью аппликатора или кисточки. Распределите его над скулами – в форме перевернутого треугольника, и добавьте немного средства на внутренние уголки глаз.

Тщательно втирать консилер не нужно – достаточно легкого постукивания. В конце закрепите конечный результат пудрой.

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