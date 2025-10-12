Как подготовить зрелую кожу к макияжу: шаг, который навсегда изменит ваш вид

Визажисты в один голос твердят: ровная и гладкая кожа является основой для качественного макияжа. Но с возрастом она становится все более текстурированной. Значит ли это, что старшим женщинам нужно отказаться от яркого мейка?

Отнюдь нет. Просто надо кое-что изменить в процедуре его применения. Издание New Beauty поинтересовалось у экспертов, как нужно трансформировать процедуру подготовки кожи к нанесению косметики, когда ее состояние начинает естественным образом меняться. И создать новый ритуал красоты оказалось совсем несложно. Вот что для этого вам нужно будет сделать.

Важность подготовки кожи

Чем зрелее ваша кожа, тем важнее становится этап ее подготовки к макияжу. Хорошо увлажненная она будет иметь меньше морщин и заломов, а значит и косметика будет ложиться на нее лучше. Более того, качественное увлажнение может в целом уменьшить потребность в использовании тональных средств. Поэтому обязательно начинайте свой макияж с правильно подобранного ухода. Выбирайте средства, направленные на индивидуальные потребности вашей кожи – разглаживание, увеличение упругости, предотвращение обезвоживания и тому подобное. Уход за лицом должен стать вашей ежедневной рутиной, если вы не хотите отказываться от макияжа.

Продукты, которых следует избегать

То, что хорошо работает на молодой коже, на более зрелой может стать источником проблем. Агрессивные скрабы и физические эксфолианты могут вызвать раздражение и, как следствие, негативно сказываться на вашем макияже. Такие продукты способны царапать поверхность кожи, создавая ненужную текстуру.

Также стоит отказаться от всех средств, которые впитываются дольше 10 минут. Обычно это продукты на основе масел. Они становятся слишком тяжелыми для зрелой кожи и вызывают преждевременное скатывание макияжа. А еще стоит отказаться от продуктов, которые заполняют поры и матирующих праймеров. Они могут нежелательным образом подчеркнуть текстуру зрелой кожи.

Продукты, которые стоит использовать

Хорошая подготовка кожи к макияжу всегда начинается с очищения. Основные этапы процедуры просты: очищение, отшелушивание, увлажнение, увлажнение и защита. Для зрелой кожи эти этапы можно усилить с помощью целевых средств. Мягкое очищающее средство и химический отшелушиватель – идеальный тандем для ухода за лицом без риска повредить кожу.

Выбирайте продукты, которые содержат антиоксиданты. Они помогают защитить кожу от негативного воздействия и осветлить ее. Сыворотки с гиалуроновой кислотой или пептидами – еще один ключевой элемент в процедуре увлажнения и уплотнения зрелой кожи. Средства, содержащие керамиды, пептиды или ниацинамид, всегда пригодятся, будь то увлажняющий крем или сыворотка для лица.

Если ваша цель – подготовить кожу, чтобы она была увлажненной, гладкой и готовой к макияжу, выбирайте продукты с легкими формулами и наносите их послойно, дождавшись, пока впитается предыдущий продукт. Так они не лягут жирным слоем и защитят макияж от скатывания.

Обязательно пользуйтесь кремом для лица с высоким SPF, чтобы защититься от солнца. И не забудьте дополнительно позаботиться о коже под глазами с помощью крема для век. Это поможет сделать взгляд более открытым, а значит и весь образ моложе и свежее.

