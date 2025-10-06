Делают автоматически: ошибки в макияже, которые легко испортят весь образ

Если вы когда-нибудь сравнивали свой макияж с тем, который делают профессиональные визажисты или инфлюенсеры, вы могли замечать, что они, хоть и используют ту же косметику и инструменты, почему-то справляются заметно лучше. Но что так сильно портит вам результат?

Как пишет блог Beautyblender, большинство женщин автоматически допускают несколько типичных ошибок, которые сильно сказываются на результате. Вот десятка самых распространенных.

Отказ от праймера

Некоторые считают, что увлажняющий крем может заменить праймер для макияжа. Но это не так. Действительно, он хорошо готовит кожу к нанесению декоративных продуктов, но не фиксирует их. Лучшие праймеры создают барьер между кожей и макияжем. Это, с одной стороны, защищает ваше лицо, а с другой – создает основу для других продуктов.

Отсутствие в продуктах гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота – настоящее секретное оружие любителей макияжа. Это природное вещество увлажняет ткани и суставы в нашем организме и творит настоящие чудеса в восстановлении кожи. Вам стоит добавить в свою косметичку средство с гиалуронкой, если:

ваша кожа кажется грубой или стянутой;

косметика забивается в складки и морщины;

цвет лица выглядит немного тусклым.

Гиалуроновую кислоту можно найти в составе консилеров, тональных основ и других средств. Также обращайте внимание на ее наличие в продуктах для ухода.

Нанесение консилера перед тональной основой

Основа на то и называется основой, что именно на нее должен ложиться весь макияж. Если же вы сначала воспользуетесь консилером, вы не только уменьшите эффективность самой основы, но и нарушите плотность нанесения консилера. Правильно подобранный тональный крем смягчит кожу и выровняет ее тон, создаст основу для более ровного нанесения других средств и за счет этого сократит расход других продуктов.

Использование только одного оттенка консилера

Одна из самых распространенных ошибок в макияже – использование только одного оттенка консилера. Посмотрите на свое лицо при естественном освещении и постарайтесь найти самые темные и самые светлые участки. Чтобы правильно подчеркнуть их, приобретите два продукта:

на 1–2 тона светлее вашего тона кожи, который вы будете использовать для осветления и выделения;

более темный, приближенный к вашему тональному средству, которым вы будете маскировать акне, пигментные пятна и покраснения

Нанесение двух оттенков одновременно

Итак, вы выбрали свои два идеальных консилера. Обратите внимание на то, что их не стоит смешивать между собой. Во-первых, они решают разные задачи и используются на разных участках лица, во-вторых, миксование может создать грязный эффект.

Слишком быстрая растушевка

И последний лайфхак в использовании консилера – никогда не спешите с его нанесением. Растушевка продукта требует терпения. Нанесите его точечно там, где он действительно нужен, затем подождите примерно минуту, а после тщательно и без спешки его растушуйте. Так вы улучшите нанесение и увеличите стойкость средства.

Контуринг в повседневном макияже

Профессиональные визажисты точно знают, насколько может преобразить ваше лицо правильно нанесенный контуринг. Но они же предостерегают: такой макияж подходит только для особых случаев – торжественных событий или фотосессий. В повседневной жизни контуринг выглядит слишком агрессивно.

Избыток пудры (или неправильная пудра)

Среди ошибок в макияже, которые старят вас, использование неправильной пудры – одна из самых частых. Пудра может забиваться в морщинки и складки кожи, а также цепляться за сухие участки, не маскируя, а выделяя их. Поэтому, выбирая продукт, обращайте внимание на его помол – он должен быть как можно мельче. Также отдавайте предпочтение продуктам с увлажняющими компонентами.

Использование сухого спонжа

Сухие губки для макияжа могут быть недостаточно упругими. Именно поэтому профессионалы советуют смачивать их перед использованием. Добавление воды также поможет равномернее распределять продукты по коже и избегать разводов. Но не переусердствуйте. Спонж должен быть лишь слегка увлажненным, а не мокрым.

Нанесение размазыванием, а не похлопыванием

Если вы все еще наносите макияж размазывающими движениями, вы создаете покрытие, которое не проникает в углубления кожи. Это делает его неравномерным. Независимо от того, используете ли вы спонж, кисть или пальцы, наносите тон и консилер, похлопывая по коже. Так вы создадите действительно безупречное покрытие.

