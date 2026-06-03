Как подготовить волосы к жаркому лету: важные советы

Летний сезон приносит не только долгожданное тепло, но и дополнительные испытания для волос. Под воздействием солнечных лучей, высоких температур, соленой морской воды и хлора локоны могут терять блеск, становиться сухими и ломкими.

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Именно поэтому перед началом жарких дней стоит пересмотреть свой уход и внести в него несколько важных изменений. Правильно подобранные средства помогут сохранить здоровый вид волос даже в самые горячие месяцы года. Эксперты myself.de советуют начинать подготовку уже сейчас, чтобы избежать повреждений в разгар лета.

Почему волосы страдают летом

В теплое время года волосы сталкиваются сразу с несколькими агрессивными факторами. Ультрафиолетовое излучение повреждает внешний слой волоса, из-за чего он становится менее гладким и теряет естественный блеск.

Не менее вредными являются соленая морская вода и хлорированная вода в бассейнах. Они способствуют потере влаги, делают волосы жестче и могут снижать их эластичность. Дополнительную нагрузку создают жара и сухой воздух, которые ускоряют обезвоживание локонов.

Выбирайте увлажняющий уход

Одним из главных шагов подготовки к лету является замена привычных средств на более увлажняющие. Шампуни и кондиционеры с компонентами, удерживающими влагу, помогают предотвратить пересушивание волос.

Полезным дополнением станут питательные маски, которые рекомендуют использовать один-два раза в неделю. Они поддерживают мягкость волос и способствуют сохранению их естественного блеска.

Защищайте волосы от солнца

Многие люди помнят о солнцезащитном креме для кожи, но забывают о волосах. Между тем ультрафиолет может повреждать их структуру не меньше, чем горячие инструменты для укладки.

Для дополнительной защиты стоит использовать специальные спреи или несмываемые кондиционеры с UV-фильтрами. Они создают защитный барьер и помогают минимизировать негативное воздействие солнечных лучей.

Не забывайте о кончиках

Именно кончики быстрее всего реагируют на недостаток влаги и перегрев. Из-за этого они становятся ломкими, начинают сечься и портят общий вид прически.

Ежедневное использование небольшого количества масла или легкой сыворотки поможет сохранить их гладкими и ухоженными. Главное – не переборщить со средством, чтобы волосы не выглядели утяжеленными.

Как минимизировать вред от воды и горячей укладки

Перед купанием в море или бассейне специалисты советуют смачивать волосы чистой водой. Благодаря этому они будут поглощать меньше соли или хлора. Дополнительную защиту может обеспечить несмываемый кондиционер, нанесенный перед плаванием.

Также летом стоит реже пользоваться выпрямителями, плойками и горячим феном. Естественное высыхание волос или укладка без нагрева помогут снизить нагрузку на структуру волоса и сохранить его здоровым на протяжении всего сезона.

OBOZ.UA писал о прическах, которые усиливают внимание к залысинам, поэтому их не стоит выбирать тем, у кого есть признаки алопеции.

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