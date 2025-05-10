5 элегантных комбинаций цветов, которые будут модными летом 2025 года

Лето - время, когда можно и нужно сочетать в своей одежде яркие цвета. И в этом теплом сезоне это будет не только уместно, но и модно.

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Стилисты рекомендуют не просто обратить внимание на сочные краски, а еще и начать нарушать базовые правила их сочетания. И издание Who What Wear собрало пять интересных комбинаций, которые стоит попробовать этим летом. Все они удивительно просты в исполнении и не требуют тщательного подбора оттенков. Недаром главное правило комбинирования в этом сезоне - это не следовать никаким правилам.

Зеленый + коричневый

Если вдуматься, это сочетание является одним из самых распространенных в природе. Поэтому комбинируйте зеленый с коричневым так смело, как только пожелаете. Глубокий оливковый в сочетании с маслянистым шоколадом или бледный шалфей на фоне насыщенных тонов эспрессо создают изысканные образы. Выберите льняное платье болотного зеленого цвета, затянутое коричневым кожаным поясом, или сочетайте коричневую шелковую юбку с мятной блузкой и вы получите непринужденный, но продуманный лук.

Розовый + красный

Обычно эти цвета называют плохими соседями (только если речь не идет о детской одежде). Но не в этом сезоне. Смелые и яркие оттенки соединяют в конфликтующие пары нарочно, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. От ярко-розовых брюк в сочетании с малиновыми топами до нежно-розового в сочетании с карамельно-красными аксессуарами, такая комбинация создает контролируемый хаос и притягивает взгляды.

Красный + красный

Для тех, кто готов пойти еще дальше, монохромный стиль, сочетающий различные оттенки красного станет идеальным выбором. Наслоение различных тонов красного - от темно-бордового до огненно-алого - создает мощный эффект, который кажется одновременно смелым и строгим.

Масляный желтый + что-то нейтральное

Фаворит этого года - это цвет сливочного масла. Он производит настоящий фурор в сочетании с чем-то нейтральным и базовым. Мягкие, кремово-желтые тона в сочетании с ослепительным белым, мягким песочным или даже жемчужным серым являются тем самым глотком свежего воздуха, который так нужен летнему гардеробу. Он одновременно легкий и изысканный, приглушенный и яркий.

Полоски + полоски

Ладно, это не совсем цветовая комбинация, но это тоже повод нарушить правила этим летом. Сочетайте полосатые рубашки с полосатыми брюками, а футболки в морском стиле с юбками в контрастную полоску. Все дело в создании объема, сохраняя при этом чистую и простую цветовую палитру. Именно в такой непринужденности нуждается летний гардероб.

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