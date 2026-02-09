Как наносить тональный на кожу с морщинами: советы профессионала

С возрастом кожа меняется: она становится суше, тоньше и теряет упругость, из-за чего привычный макияж может выглядеть иначе, чем раньше. То, что идеально работало в 20 или 30 лет, со временем начинает подчеркивать морщины и сухие участки.

Именно поэтому нанесение тонального крема на зрелую кожу требует другого подхода. Визажистка Камилла Коуэр убеждена, что главный секрет – не в количестве продукта, а в правильной подготовке. Она советует сосредоточиться на увлажнении, текстурах и технике нанесения. Такой подход позволяет достичь ровного, естественного результата без эффекта "маски".

Глубокое увлажнение – основа всего макияжа

Подготовка кожи является ключевым этапом, который нельзя пропускать. Камилла Коуэр начинает с нанесения гиалуроновой кислоты на слегка влажную кожу. По ее словам, этот компонент работает как "магнит для влаги", помогая разгладить мелкие морщинки. После того как сыворотка впитается, обязательно следует закрепить результат питательным кремом. Именно хорошо увлажненная кожа предотвращает то, чтобы тональный крем "застревал" в складках.

Праймер как инструмент точечной подготовки

Следующий шаг – праймер, подобранный в соответствии с типом кожи. Для зрелой кожи он выполняет сразу несколько функций: выравнивает рельеф, смягчает вид пор и продлевает стойкость макияжа. Коуэр советует избегать матирующих средств, если кожа не является жирной. Лучше выбирать формулы с разглаживающим или увлажняющим эффектом, которые создают более эластичную основу.

Легкая формула тонального крема имеет значение

Тяжелые матовые тональные кремы — не лучший выбор для кожи с морщинами. Профессионалка рекомендует обращать внимание на увлажняющие или сияющие формулы, которые выглядят более "живыми". Такие средства лучше адаптируются к текстуре кожи и не подчеркивают возрастные изменения. Они создают эффект естественного покрытия, будто это собственная кожа, а не слой косметики.

Чем наносить тон: спонж или кисточка

Для нанесения тонального крема Коуэр предпочитает влажный спонж. Он позволяет равномерно распределить продукт и легко "вбить" его в кожу. В отличие от кистей, спонж не тянет крем по поверхности и не оставляет полос. Благодаря этому тон выглядит мягче и не скапливается в морщинах.

Как работать с зоной под глазами

Область под глазами – одна из самых деликатных и наиболее подверженных складкам. Здесь важно использовать минимальное количество продукта. Визажистка советует наносить увлажняющий консилер или корректор цвета только на те зоны, где это действительно нужно. Легкая растушевка без избытка помогает избежать "слипания" продукта.

Фиксация без пересушивания

Чтобы зафиксировать макияж под глазами, Коуэр использует небольшую кисточку, слегка сбрызнутую фиксирующим спреем. Такой метод позволяет уменьшить риск образования складок, не пересушивая тонкую кожу. Важно избегать большого количества пудры, которая может лишь подчеркнуть морщины.

Камилла Коуэр отмечает: определенные складки – это нормально и неизбежно. Цель макияжа – не стереть возраст, а подчеркнуть ухоженность и здоровый вид кожи. Легкие формулы, тщательная подготовка и деликатное нанесение помогают достичь сияющего результата. С таким подходом зрелая кожа может выглядеть свежо и привлекательно в любом возрасте.

