Как сделать, чтобы тональный не оставался на куртках и пальто: гениальный лайфхак

Зимний макияж и загрязненные воротнички – сочетание, часто заканчивающееся пятнами от тонального крема. Даже стойкие формулы не всегда выдерживают контакт с шарфами, пальто и пуховиками.

Именно поэтому пользователи соцсетей постоянно ищут простые решения, реально работающие в повседневной жизни. Один из таких лайфхаков неожиданно стал вирусным и уже собрал тысячи одобрительных отзывов. Его суть – в правильной фиксации не только макияжа, но и одежды.

Как защитить одежду от тонального крема

Бьюти-блогер Лорен, известная "честными обзорами красоты", поделилась простым, но эффективным способом избежать следов макияжа на пальто. По ее словам, достаточно перед выходом из дома слегка нанести фиксирующий спрей не на лицо, а непосредственно на внутреннюю часть воротничка. Средство создает тонкий защитный слой, не позволяющий тональному крему переноситься на ткань. Лорен отмечает, что этот метод особенно хорошо работает зимой, когда макияж контактирует с одеждой чаще всего.

Если под рукой нет такого спрея для макияжа, его может заменить обычный лак для волос. Этот вариант посоветовала не только Лорен, но и известная блогер по уборке, которую подписчики называют "Королевой чистоты". Принцип действия тот же: легкое распыление лака на воротник создает барьер между тканью и косметикой. Важно не переборщить, чтобы не оставить следов и запаха на одежде.

После публикации видео комментарии не заставили себя ждать. Пользователи признались, что давно пользуются лаком для волос и считают этот метод настоящим спасением для курток. Другие жалели, что часто вспоминают о лайфхаке уже после того, как воротничок загрязнен. А некоторые назвал идею "гениальной" за ее простоту и доступность.

Как избавиться от пятен от макияжа на одежде

Если макияж все-таки оставил следы на одежде, ситуация не безнадежна. Для свежих пятен хорошо подходит мицеллярная вода – достаточно смочить ватный диск и осторожно промокнуть загрязненный участок. Этот способ безопасен для большинства тканей и не оставляет разводов. Главное – не тереть слишком интенсивно, чтобы не втереть пигмент глубже в волокна.

Для более сложных случаев можно воспользоваться проверенными домашними методами:

Паста из пищевой соды и воды помогает расщепить пигмент, а лимонный сок с солью эффективен для светлых тканей.

Смесь перекиси водорода со средством для мытья посуды хорошо справляется со стойкими тональными средствами.

Зубная паста подходит для очищения воротничков.

Перед использованием любого способа следует протестировать его на незаметном участке ткани.

Чтобы больше не беспокоиться о пятнах от макияжа, следует сочетать правильную фиксацию косметики и защиту одежды. Легкий слой спрея или лака на воротнике, время для "усадки" макияжа перед выходом и своевременное очищение ткани помогут сохранить верхнюю одежду опрятной. Такой подход не нуждается в дорогостоящих средствах, но значительно облегчает зимний бьюти-ритуал.

