Как накрасить глаза с нависшим веком: хитрости с подводкой

Поднятые уголки глаз и особенности строения века нередко становятся причиной того, что женщины отказываются от макияжа глаз с помощью стрелок. Считается, что четкая линия сделает взгляд тяжелым или визуально уменьшит глаза.

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Однако знание профессиональных приемов позволяет легко обойти эти физиологические особенности. Правильно подобранная техника нанесения позволит подчеркнуть красоту глаз и сохранит идеальный макияж на весь день, уверяет myself.de.

Для обладательниц такой формы глаз выбор правильного бьюти-продукта имеет решающее значение. Жидкая подводка часто размазывается при контакте с кожей, поэтому лучшим решением станет водостойкий гелевый карандаш или средство в баночке.

Такая формула гарантирует стойкость без необходимости поправлять макияж в течение суток. Для достижения максимальной четкости контура рекомендуется использовать тонкий скошенный кисточку.

Техника контурирования для открытого взгляда

Способ, который визуально делает ресницы густыми, а взгляд – более свежим, заключается в заполнении пространства между волосками:

Слегка приподнимите верхнее веко пальцем, чтобы открыть линию роста ресниц; Используйте мягкий каял или гелевую подводку для плавного нанесения; Заполняйте промежутки между ресницами короткими штрихами от центра к уголкам; При необходимости слегка растушуйте линию плотной кисточкой для более мягкого эффекта.

Правильные пропорции и подготовка кожи

Главное правило классических стрелок для нависших век — их минимальная толщина. Массивные линии неизбежно скрываются под складкой и превращаются в неаккуратные пятна. Линию следует начинать от самого внутреннего уголка максимально тонко, постепенно расширяя ее к внешнему краю и завершая легким изящным хвостиком, направленным вверх.

Если кожа век склонна к жирности, перед нанесением подводки обязательно используйте кремовый праймер или матовые тени. Это создаст надежный барьер, который зафиксирует макияж и не позволит ему отпечатываться на верхнем веке.

Правильное положение лица во время нанесения макияжа

Распространенной ошибкой является натягивание кожи пальцами или прищуривание во время прорисовки стрелки. Когда лицо возвращается в естественное состояние, натянутая кожа расслабляется, и линия деформируется.

Во время нанесения макияжа важно смотреть прямо перед собой в зеркало с полностью расслабленными и открытыми глазами. Только так можно четко видеть естественную складку и выстроить правильную геометрию стрелки.

Для создания целостного и гармоничного образа стоит обратить внимание на несколько важных деталей:

Форма бровей: графичный и приподнятый изгиб бровей визуально подтягивает веко вверх;

Матовые текстуры: выбирайте тени без шимера для подвижного века, чтобы не привлекать внимание к складке;

Акцент на ресницах: тщательно прокрашенные и закрученные верхние ресницы открывают взгляд;

Утренний уход: легкие сыворотки и гели для зоны вокруг глаз разглаживают кожу и облегчают нанесение косметики.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой макияж поможет визуально приподнять веки.

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