Как краситься после 60: есть один важный секрет

После 60 лет макияж требует большего такта и понимания особенностей зрелой кожи. Многие женщины продолжают использовать те же средства, что и в молодости, не учитывая изменений, которые произошли с возрастом. Однако, чтобы макияж не подчеркивал морщины, а наоборот — освежал лицо, нужно придерживаться определенных рекомендаций.

Один из важнейших секретов — избегать матовых текстур. Именно они могут добавить несколько лет, тогда как легкое сияние делает кожу визуально моложе, пишет Glam.

Матовые текстуры — табу для зрелой кожи

С возрастом кожа теряет естественную влагу и эластичность. Именно поэтому матовые средства часто оседают в морщинах и подчеркивают возрастные изменения. Визажисты с опытом советуют женщинам после 60 избегать таких продуктов, ведь они делают лицо тусклым и уставшим. Вместо этого лучше выбирать косметику с эффектом естественного сияния. В описаниях ищите слова "увлажняющий", "свечение" или "glow".

Увлажнение — основа всего

Ни один макияж не будет иметь эффективного вида без тщательного ухода за кожей. Прежде чем наносить косметику, обязательно увлажните лицо легким кремом с питательными компонентами, например, витамином C или пептидами. Также стоит избегать слишком жирных средств, которые могут "расплываться" на коже. После увлажнения выберите легкий тональный крем с полупрозрачным покрытием. Популярными вариантами являются CC-кремы с эффектом сияния или увлажняющие тональные основы.

Немного блеска — но с умом

Легкое мерцание — удачный способ освежить лицо. Однако следует избегать ярких блесток, которые только привлекают внимание к морщинам. Лучше выбирать деликатные сияющие текстуры, которые создают эффект здоровой, увлажненной кожи. Кремовые текстуры вместо пудровых — еще одно золотое правило. Особенно хорошо работают жидкие румяна, нанесенные на скулы с растушевкой по направлению к вискам.

Хайлайтер для завершения образа

Для завершения образа можно добавить хайлайтер с мягким сиянием. Его следует наносить только на высокие точки лица: верхнюю часть щек, переносицу, кончик носа и над верхней губой. Важно избегать области под глазами, где кожа самая тонкая и морщины наиболее заметны. Такой легкий акцент делает лицо более объемным и "живым".

Пудра — только там, где нужно

На финальном этапе многие привыкли полностью припудривать лицо. Но для женщин старшего возраста это не лучшее решение. Пудра может сделать лицо плоским и подчеркнуть сухость кожи. Лучше наносить ее только в зоне Т и под глазами, где макияж имеет свойство собираться. Помните: в зрелом возрасте лучше легкий блеск, чем излишняя матовость.

