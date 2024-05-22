Как краситься, чтобы выглядеть гораздо моложе: лайфхак с консилером

Консилер давно вошел в топ любимых косметических продуктов среди энтузиастов макияжа. Он помогает быстро и легко перекрыть недостатки кожи, осветить нужные зоны и создать безупречный образ.

Несмотря на то, что продукт умеет идеально приспосабливаться к тону кожи, есть у него и недостатки. Консилер может ложиться очень плотным слоем, скатываться в рельеф кожи, пересыхать и растрескиваться. Британский визажист Уэйн Хосс рассказал, как пользоваться этим средством без ошибок и получать от него максимальный результат.

Применяйте экономно

Чтобы добиться от консилера максимального результата, Хосс рекомендует использовать минимальное количество средства. К примеру, не стоит наносить консилер на все пространство под глазом. У подавляющего большинства людей темная зона распространяется от внутреннего уголка примерно до середины глаза. Именно этот промежуток и необходимо покрывать консилером. Тем более что как раз во внешнем углу, где сосредоточены все основные морщинки, продукт и будет в них забиваться и подчеркивать их еще больше.

Используйте праймер

Как бы вы ни применяли консилер, перед его нанесением не забудьте воспользоваться праймером. Он создаст барьер между кожей и продуктом. А еще поможет консилеру лечь более ровно и обеспечит его лучшую стойкость.

Не бойтесь наносить продукт пальцем

Уэйн рекомендует не избегать метода нанесения консилера с помощью пальцев. Во-первых, они помогут разогреть продукт и лучше распределить его на коже. Во-вторых, пальцами вы почувствуете, если положите слишком толстый слой средства. Просто убедитесь, что у вас достаточно консилера в этой зоне, чтобы осветить ее, и хорошо растушуйте его.

Закрепите макияж пудрой

После нанесения консилера всегда наносите поверх него полупрозрачную пудру. Она поможет его зафиксировать и убережет от скатывания и растрескивания в течение дня.

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