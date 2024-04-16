Как красить губы, чтобы выглядеть гораздо моложе: совет визажиста

С возрастом пухлость губ уменьшается, и это естественная данность. Бороться с ней можно несколькими способами. Например, немного изменив свой подход к макияжу.

О действенном лайфхаке в своем TikTok рассказала визажистка Эрика Тейлор. Женщина, которая уже отметила 47-й день рождения, показывает своим подписчикам, какие изменения нужно внести в методы нанесения косметики, чтобы выглядеть потрясающе.

В видео, которое стало очень популярным, она продемонстрировала, что совсем небольшие коррективы в способе использования карандаша для губ способны создать очевидную разницу, сделать губы визуально значительно полнее и моложе с виду.

В юности мы подводим уста четко по линии края. И этого достаточно, чтобы образ был свеж и эффектен. С возрастом эта зона, как и все лицо, начинает понемногу опускаться, и возвращать объемы нужно, меняя подходы.

Что ее лайфхак работает, Эрика продемонстрировала на себе. На одной половине лица она подвела губы прямо и четко по линии края, опустив контур до самого угла рта. А на второй сделала слегка изогнутую линию немного выше края и не стала доводить ее до конца, а растушевала пальцем.

Далее визажистка дала своим подписчикам самим рассмотреть результаты. И действительно, та половина губ, где она воспользовалась своим лайфхаком, выглядела более пухлой и подтянутой. "Вы не можете остановить опускание, но вы можете перестать его подчеркивать", – резюмировала блогерка.

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