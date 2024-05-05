Как красить брови карандашом: эксперт указала на две главные ошибки

Брови создают правильные акценты и даже могут зрительно изменить форму лица. В тренде сейчас – естественные и широкие брови, однако не стоит расстраиваться, если природа не наградила вас такой роскошью.

Нет ничего проще, чем нарисовать выразительные красивые брови. Специалисты рассказали, каких основных ошибок следует избегать, пользуясь карандашом.

Чрезмерное количество средства для бровей и слишком четкие линии создают эффект неестественных кукольных линий. Специалист в области красоты Лаура делится в соцсетях действенными лайфхаками для восстановления бровей.

Чтобы брови выглядели более натурально, следует избегать двух распространенных ошибок:

Не стоит наносить карандаш на участки бровей, где есть волосы.

Карандаш нужен, чтобы заполнить жидкие брови и подчеркнуть форму.

Важно выбрать правильный оттенок карандаша. Цвет средства должен соответствовать цвету бровей, а не цвету волос.

Необходимо не зарисовывать и растушевывать оттенок, а наносить штрихи на участках бровей, требующие заполнения.

Также для нанесения макияжа визажисты используют технику формирования бровей, которая включает в себя определение ориентиров – чтобы "наметить", где брови должны начинаться и где заканчиваться, а также где должны идти дуги. Детальнее об этой технике – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что естественно изогнутая бровь идеальной длины, достигающая высокой точки в нужном месте, может сделать ваше лицо более гармоничным. Правильно подчеркнутые брови могут кардинально изменить образ.

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