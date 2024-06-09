Как использовать тени, чтобы выглядеть моложе: топ-9 советов от профессионалов

Несмотря на то, что в современном мире в тренде натуральность и естественность, большинство женщин все равно стремятся сохранить молодость как можно дольше. Кто-то ведет здоровый образ жизни, а кто-то обращается к косметологическим процедурам.

Но помните, что макияж может творить чудеса. She Finds поделился несколькими советами от профессионалов, которые помогут вам достичь желаемого результата без категоричных и радикальных методов.

Тени для век – это универсальное косметическое средство, с помощью которого можно не только подчеркнуть глаза, но и в целом придать лицу молодость и сияние, если их правильно использовать.

Нейтральные матовые тени

Тени с блестками или слишком мерцающие могут подчеркнуть мелкие морщинки и изломы на коже. Поэтому лучше выбирайте нейтральные матовые цвета, если хотите казаться моложе.

Если вам все же хочется добавить блесток, то выбирайте кремовые текстуры.

Металлические тени

Металлические оттенки возвращаются в моду, но для взрослых женщин это не хорошая новость. Мерцающие тени для век подчеркивают любую даже малейшую текстуру кожи. Благодаря светоотражающим свойствам, металлические цвета могут осветлить и выделить даже самые мелкие морщинки на глазах.

Тени с атласным покрытием

Эксперты рекомендуют выбирать тени с атласным покрытием, которые лишь немного добавляют сияние. Они не так нейтральны, как матовые и не столь вопиющие, как металлические или мерцающие тени. Именно поэтому они являются отличным выбором для зрелых женщин.

Контурирование

Контурирование можно использовать не только на скулах, но и на глазах. Используйте тени, которые темнее цвета век и создайте иллюзию глубины там, где ее от природы не хватает, например, на нависшем веке. Это поможет вам казаться моложе и улучшит четкость формы глаз.

Красные оттенки

Если вы хотите выглядеть моложе, то избегайте красного или малинового цвета на веках. Они могут сделать глаза визуально уставшими, заплаканными, раздраженными или больными.

Основание под тени

Чтобы не произошло, всегда наносите праймер на веки, прежде чем делать макияж глаз. Это создаст гладкую и увлажненную основу, которая позволит косметике лучше держаться и не забиваться в морщинки или складки.

Учитывайте время суток

Используйте довольно светлые нюдовые тени для дневного макияжа. А если вы собираетесь на вечернюю прогулку, то нанесите более темные оттенки на складку век, чтобы придать глазам четкости и глубины.

Но ни в коем случае не наносите тени на надбровную кость, поскольку это может прибавить лет вашему лицу.

Нижние веки

Не пренебрегайте нижними веками. Нанесите тонкие коричневые тени под линию нижних ресниц и немного растушуйте. Это смягчит взгляд и придаст вам более современный и молодой вид.

Консиллер

Правильно подобранные тени выглядят безупречно в сочетании с корректором. Перед основным макияжем нанесите консиллер на темные участки вокруг глаз. Также немного осветлите внутренние уголки глаз.

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