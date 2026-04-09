Как достичь идеального покрытия: секреты по нанесению тонального средства

Если тональный крем часто ложится неровно или пятнами, причина может быть не в самом средстве, а в технике нанесения. Один из главных секретов ровного покрытия заключается в том, чтобы правильно работать с кистью и не наносить продукт в спешке.

Мелкие ошибки в базовой технике часто портят даже хороший тональный. Детали рассказало издание Shefinds.

Одной из самых распространенных ошибок является нанесение тонального крема прямо на кисть, а затем сразу на лицо. Из-за этого средство неравномерно впитывается в щетинки, поэтому покрытие может получаться пятнистым, слишком плотным и тяжелым на коже, отметил в TikTok блогер Trevor Barrett.

Вместо этого стоит использовать тыльную сторону ладони как своеобразную палитру. Сначала нужно убедиться, что кожа на руке чистая и сухая, без остатков крема или других средств, а уже потом выдавить туда тональный. Такой способ дает лучший контроль и над количеством продукта, и над тем, как он распределяется.

Следующий важный шаг – правильно подготовить кисть. Не стоит просто слегка касаться ею тонального. Лучше аккуратно вдавить продукт в щетинки, равномерно распределяя его по поверхности. Такой прием позволяет покрыть кисть более однородно, чтобы тональный не скапливался внутри, а ложился ровно.

При нанесении на лицо лучше не размазывать средство резкими движениями. Значительно лучший результат дает вбивающая или прижимающая техника. Начинать можно с тех участков, где требуется больше покрытия, а далее постепенно растушевывать средство наружу.

Если после кисти все же остались полосы или стала заметной текстура, это еще можно легко исправить. Для этого советуют воспользоваться слегка влажным спонжем и деликатно пройтись им поверх нанесенного тона. Такой шаг помогает смягчить следы от кисти и сделать финиш более гладким.

