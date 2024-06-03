Иллюзия длинных ногтей. Что такое итальянский маникюр и каким женщинам подойдет эта гениальная техника

Обладательницы короткой ногтевой пластины часто комплексуют из-за сложности создавать разнообразные дизайны без наращивания длинных ногтей, поэтому, чтобы утешить эту боль, существует техника итальянского маникюра, который визуально увеличит длину. Выполнить его не будет сложно, но результат – невероятный.

Итальянский маникюр имеет один нюанс – он требует однотонного покрытия или френча. С ярким дизайном создать подобное вряд ли удастся. Как пишет British Vogue, нужно нанести цветной лак так, чтобы он был значительно больше в длину, чем в ширину.

"Вам стоит подойти как можно ближе к кутикуле, не прикасаясь к коже, затем нарисовать вертикальную линию ногтя, оставляя небольшой промежуток между краем стенки ногтя и гелем", – пояснила нейл-мастер Александра Телеки.

Что интересно, классический френч не поможет визуально удлинить ноготь. Телеки объясняет, что итальянская техника "начинается примерно на половине ногтя как слева, так и справа, чтобы образовать форму "U".

Мастер Соня Миш отмечает InStyle, что лучше всего с этим стилем маникюра сочетаются темные или насыщенные оттенки лака, чтобы эффект был заметным и не сливался с естественной ногтевой пластиной.

Чтобы создать "итальянские" ногти, сначала нужно как можно дальше отодвинуть кутикулу, чтобы можно было задействовать всю плоскость нанесения. При нанесении цветного покрытия важно обходить края по ширине, те, что закругляют ноготь.

"Итак, просто покрасьте среднюю часть ногтя и убедитесь, что между двумя сторонами ногтевой пластины осталось крошечное пространство. Это создает иллюзию более длинного и узкого ногтя", – говорит нейл-мастер Ханг Нгуен.

Однако у итальянского маникюра один минус. Мастер Мэтта Фрэнсис объясняет: "Когда ноготь начинает расти, если вы регулярно не смазываете его маслом для кутикулы, боковые стенки могут начать выглядеть неряшливо. С этим дополнительным пространством у человека также может возникнуть соблазн сорвать или содрать лак".

Ранее OBOZ.UA писал, какой маникюр всегда носит первая леди Украины Елена Зеленская. Хотя он прост, но нуждается в постоянном уходе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!