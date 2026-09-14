Их выбирают все француженки: какие брюки помогут вам обрести фигуру мечты

Француженки давно считаются одними из главных законодательниц непринужденного стиля. И этой осенью на улицах Парижа все чаще можно увидеть определенный фасон брюк – flare, или брюки с расклешёнными брючинами.

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Их носят и в повседневной жизни, и на более официальные мероприятия. Причина проста: такой фасон легко вписывается в французский effortless chic, придает образу элегантность и помогает визуально скорректировать пропорции фигуры, сообщает Interia.

Брюки flare вместо джинсов

Француженки все чаще выбирают именно тканевые брюки flare в качестве альтернативы привычным джинсам. Важно, чтобы они хорошо сидели по фигуре: не были слишком узкими, но и не висели слишком свободно.

Особенно популярны классические оттенки – черный, коричневый, бежевый и белый. Такие цвета легко сочетать с базовым гардеробом, поэтому одни и те же брюки можно стилизовать совершенно по-разному.

Еще одно преимущество – универсальность. Они подходят и к повседневным образам, и к офисным комплектам, и к вечерним нарядам.

Фасон, удлиняющий ноги

Брюки flare плотнее облегают бедра и верхнюю часть ног, а от колена постепенно расширяются к низу. Они немного напоминают классические клёши 1970-х, однако современные модели обычно более сдержанные и минималистичные.

Такой крой помогает визуально удлинить ноги, подчеркнуть талию и сбалансировать пропорции фигуры. Эффект становится особенно заметным, если брюки имеют высокую посадку и правильно подобранную длину.

Француженки часто сочетают их с вещами, которые не перегружают образ: приталенной водолазкой, белой рубашкой, лаконичным топом или знаменитой бретонской кофтой в полоску.

С чем носить flare осенью

Обувь здесь играет важную роль. Вместо спортивных кроссовок парижанки часто выбирают ботильоны на устойчивом каблуке, лоферы, мокасины, балетки Mary Jane или кожаные сабо. Для образа с легким ретро-настроением подойдут замшевые ковбойские сапоги.

Важна и длина брючин — они должны почти полностью закрывать обувь. Именно этот прием больше всего помогает создать эффект более длинных ног.

В прохладную погоду брюки flare хорошо сочетаются с замшевыми куртками, жакетами в клетку, двубортными пиджаками и классическими тренчами. Пояс на талии поможет дополнительно подчеркнуть силуэт.

Также французский стиль предполагает четкие пропорции. Поэтому к таким брюкам реже подбирают бесформенные объемные худи или слишком массивный верх. Гораздо лучше подходят вещи с выразительной линией плеч или легким акцентом на талии.

Именно благодаря сочетанию элегантности, комфорта и способности корректировать пропорции брюки flare стали одним из самых заметных трендов осени – и легко могут заменить даже любимую пару джинсов.

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