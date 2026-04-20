Идеальный минимализм: какой маникюр в тренде весной-2026

Одним из самых заметных трендов в маникюре становится Babydoll Nails (кукольные ногти) – нежные розовые ногти с полупрозрачным покрытием. Такой вариант понравится тем, кто любит сдержанный, но в то же время ухоженный и современный маникюр без ярких акцентов.

Новый тренд появился на фоне популярности молочных оттенков, но предлагает немного больше цвета, сохраняя ту же легкость и универсальность. Именно поэтому эксперты называют Babydoll Nails идеальным выбором.

Название тренда отсылает к babydoll-платьям – коротким, легким неглиже из полупрозрачных тканей. Этот тренд перенесли в маникюр.

Главная особенность такого маникюра – легкое глянцевое покрытие, которое напоминает тонкую ткань, сквозь которую проходит свет.

Особенно хорошо Babydoll Nails подходят тем, кто любит аккуратный и ненавязчивый маникюр. Лучше всего этот тренд смотрится на коротких или ногтях средней длины, а среди форм самыми удачными считаются овальная или мягкая миндалевидная.

Чтобы такой маникюр выглядел действительно аккуратно, важно хорошо подготовить ногти. Чем прозрачнее и сдержаннее покрытие, тем заметнее становятся любые неровности. Именно поэтому сначала нужно аккуратно отодвинуть кутикулу, придать ногтям желаемую форму и лишь после этого переходить к лаку.

После подготовки на ногти наносят прозрачную базу. Она защищает пластину от возможного окрашивания, а также помогает цвету лечь ровнее и держаться дольше.

Далее используют нежный розовый лак с легкой полупрозрачной текстурой. Его советуют наносить тонким слоем, чтобы натуральный ноготь немного просвечивался. Если хочется более насыщенного эффекта, после высыхания можно добавить еще один слой. Но здесь важно не перегружать маникюр: несколько тонких слоев будут смотреться значительно аккуратнее, чем один плотный.

Завершает маникюр глянцевый топ. Именно он придает Babydoll Nails тот самый мягкий, шелковистый финиш, который и делает этот тренд таким узнаваемым. Кроме этого, топовое покрытие помогает дольше сохранить маникюр и предотвращает преждевременное откалывание лака.

