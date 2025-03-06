Идеальный макияж на все времена года: секреты, которыми пользуются герцогини

Королевские персоны: от прямых потомков Виндзоров до новоиспеченных членов семьи точно знают, как подчеркнуть свою красоту макияжем. У герцогинь есть свои секреты, на которых могут учиться все, кто умеет видеть детали и анализировать.

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Известная визажистка Уна Коннор рассказала Daily Mail, как женщинам британской королевской семьи удается выглядеть потрясающе каждый раз, когда их снимает камера. Эксперт проанализировала макияж четырех герцогинь: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцессы Беатрис и Софи.

Меган Маркл

Темноволосая жена принца Гарри может быть образцом "зимнего" макияжа, начала визажистка. Ей удается подчеркивать свою загорелую кожу и карие глаза, используя холодные оттенки в макияже. Принцесса пользуется лайфхаком, который помогает ей "освежить" лицо – румяна розового оттенка и блеск для губ. Зимой эти косметические средства спасут от сухости и бледности.

Принцесса Беатрис

Когда зимний мороз уступает весеннему теплу, в макияже помогут секреты внучки королевы Елизаветы II. Беатрис любит нежные цвета на губах, а вот глаза красит почти всегда. Драматические стрелки на веках или черный слой туши придадут образу эффектности.

Кейт Миддлтон

Хотя почти весь 2024 год будущая королева Великобритании избегала публичных мероприятий, ее макияж, очевидно, остался прежним. Яркий контуринг – визитная карточка жены принца Уильяма, которая любит подчеркнуть скулы и добавить глубины взгляду.

Софи, герцогиня Эдинбургская

Осенний макияж должен переливаться тёплыми оттенками, считает визажистка. Этому совету следует Софи, чья золотистая кожа гармонично сочетается с нежными оттенками помад и бежевыми тенями.

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