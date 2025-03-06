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Идеальный макияж на все времена года: секреты, которыми пользуются герцогини

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
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Идеальный макияж на все времена года: секреты, которыми пользуются герцогини

Королевские персоны: от прямых потомков Виндзоров до новоиспеченных членов семьи точно знают, как подчеркнуть свою красоту макияжем. У герцогинь есть свои секреты, на которых могут учиться все, кто умеет видеть детали и анализировать.

Видео дня

Известная визажистка Уна Коннор рассказала Daily Mail, как женщинам британской королевской семьи удается выглядеть потрясающе каждый раз, когда их снимает камера. Эксперт проанализировала макияж четырех герцогинь: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцессы Беатрис и Софи.

Меган Маркл

Темноволосая жена принца Гарри может быть образцом "зимнего" макияжа, начала визажистка. Ей удается подчеркивать свою загорелую кожу и карие глаза, используя холодные оттенки в макияже. Принцесса пользуется лайфхаком, который помогает ей "освежить" лицо – румяна розового оттенка и блеск для губ. Зимой эти косметические средства спасут от сухости и бледности.

Идеальный макияж на все времена года: секреты, которыми пользуются герцогини

Принцесса Беатрис

Когда зимний мороз уступает весеннему теплу, в макияже помогут секреты внучки королевы Елизаветы II. Беатрис любит нежные цвета на губах, а вот глаза красит почти всегда. Драматические стрелки на веках или черный слой туши придадут образу эффектности.

Идеальный макияж на все времена года: секреты, которыми пользуются герцогини

Кейт Миддлтон

Хотя почти весь 2024 год будущая королева Великобритании избегала публичных мероприятий, ее макияж, очевидно, остался прежним. Яркий контуринг – визитная карточка жены принца Уильяма, которая любит подчеркнуть скулы и добавить глубины взгляду.

Идеальный макияж на все времена года: секреты, которыми пользуются герцогини

Софи, герцогиня Эдинбургская

Осенний макияж должен переливаться тёплыми оттенками, считает визажистка. Этому совету следует Софи, чья золотистая кожа гармонично сочетается с нежными оттенками помад и бежевыми тенями.

Идеальный макияж на все времена года: секреты, которыми пользуются герцогини

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