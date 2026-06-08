Идеальные на лето: прически, которые не требуют ухода и сделают волосы гуще

Лето – это пора непринужденной красоты, и мы снова стремимся к прическам в стиле "помыла и пошла", которые снимают с нас заботы об укладке, а вид при этом имеют эффектный и ухоженный. Такие прически выводят на первый план естественную текстуру, движение и объем, что делает их практичным и стильным выбором, если вы хотите тратить свое лето на прогулки и походы на пляж, а не на укладку волос.

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Издание She Finds назвало семь лучших вариантов летней прически без лишних забот. Их дополнительный плюс в том, что они делают волосы более густыми на вид. Правильно подобранная стрижка способна создать иллюзию густоты благодаря добавлению текстуры, динамики и прикорневого объема. При этом вам не придется наносить шевелюре повреждения горячими инструментами для укладки, что тоже помогает придать ей густоты и силы. Независимо от того, какие волосы вы предпочитаете – короткие, средние или длинные, есть множество современных вариантов, которые обеспечат великолепный вид без лишних хлопот.

Текстурированное каре

Это один из лучших вариантов на лето, поскольку небольшая длина дарит ощущение легкости, прохлады, а еще ее легко контролировать, когда на улице высокая влажность. Продуманные слои и рваные кончики создают естественное движение, благодаря чему тонкие или редкие волосы кажутся более объемными и фактурными. Быстрое высыхание на воздухе и немного текстурирующего спрея – вот, в основном, и все, что нужно для создания дерзкого и эффектного образа с текстурированным каре, который не требует ежедневного использования фена или плойки.

Шэг

Стрижка шег остается фаворитом и летом, поскольку ее многослойная структура буквально создана для того, чтобы создавать иллюзию более густых волос. Разная длина прядей по всей голове приподнимает волосы у макушки и добавляет им динамики, помогая тонким прядям выглядеть более наполненно. В летние месяцы непринужденная, "живая" текстура шегу отлично сочетается с естественными волнами и изгибами, делая процесс укладки максимально простым: помыла, взбила руками и пошла.

Многослойное удлиненное каре

Длина до плеч предлагает идеальный баланс между короткими и длинными волосами, что делает удлиненное каре, постриженное слоями, универсальным и комфортным вариантом на все лето. Слои не дают волосам выглядеть прилизанными или тяжелыми, добавляя им упругости и формы. А это может сделать негустые волосы визуально намного полнее. Поскольку эта стрижка оставляет достаточно длины для создания хвостов и высоких причесок и сохнет относительно быстро, это идеальный неприхотливый вариант для теплых дней.

Волнистые волосы средней длины

Мягкие волны до плеч создают естественный объем и текстуру – два качества, которые отлично помогают замаскировать участки, где волосы могут казаться редкими. Такая длина особенно удобна летом, ведь она остается послушной и одновременно дает полную свободу для экспериментов с прическами. Если позволить естественным волнам высохнуть самостоятельно, это лишь подчеркнет их пышность и подвижность, создавая расслабленный пляжный образ, который выглядит непринужденно и подходит практически всем.

Пикси с текстурой

Текстурная пикси – это непревзойденный вариант для тех, кто хочет получить максимум объема при минимуме усилий. Короткие слои по всей макушке создают заметный визуальный эффект, помогая тонким волосам выглядеть гуще и плотнее. К тому же это один из лучших образов для жаркой летней погоды, ведь открывает шею и помогает лучше охлаждаться. Такая стрижка требует мало времени на сушку и почти не требует укладки – достаточно просто слегка взъерошить волосы с использованием легкого стайлингового средства.

Французский боб

Французский боб сочетает в себе вневременную изысканность и простоту в уходе, что делает его идеальным выбором для лета. Эта стрижка обычно заканчивается примерно на уровне челюсти, что создает четкую линию, способную сделать волосы выглядят более пышными и здоровыми. Прямой срез по периметру добавляет визуальной густоты, а едва заметная текстура не позволяет прическе выглядеть жесткой. В результате вы получаете шикарный, воздушный образ, который красиво подчеркивает естественное движение волос при минимальных усилиях.

Каскадные пряди у лица

Пряди, обрамляющие лицо, – отличный выбор для тех, кто хочет добавить образу глубины и мягкости, не жертвуя при этом общей длиной. Создавая движение вокруг лица, эти слои привлекают внимание к глазам и скулам, одновременно помогая всем волосам выглядеть более объемными. Летом они подчеркивают естественную текстуру и избавляют от необходимости в сложной укладке, благодаря чему длинные волосы ощущаются более легкими, упругими и послушными, создавая эффект густой шевелюры.

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