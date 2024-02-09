Холодное восстановление и реконструкция волос: что это такое и кому нужны эти процедуры

Последние годы все чаще женщины обращаются к экспертам по уходу за волосами за реконструкцией, ведь плойки, температура, резинки, неправильный уход и другие химические процедуры сильно их повреждают. Именно для того, чтобы вернуть локонам блестящий ухоженный вид, существует холодное восстановление и реконструкция волос.

Специалистка по уходу за волосами Марина Василенко эксклюзивно рассказала OBOZ.UA об этой процедуре более подробно, ведь она не всем нужна. Эксперт также отметила, что для каждого типа повреждения требуется индивидуальный метод восстановления.

Что такое реконструкция волос и для чего она нужна

Смысл реконструкции волос в восстановлении и улучшении структуры волоса. Эта процедура становится необходимой при повреждении, начиная от экологических факторов и заканчивая неправильным уходом: освещение, окрашивание, кератин, ботокс, завивка, перегревание волос и другие химические воздействия и термические обработки.

Основной целью холодной реконструкции является восстановление упругости, силы и здорового вида волос. Эксперт отмечает всего пять степеней повреждения:

Общее истощение Симптомы: сухость, ломкость, потеря блеска. Причины: частые термические обработки, воздействие агрессивных химических веществ, неправильный выбор ухода. Утрата эластичности Симптомы: волосы становятся менее эластичными, непослушными, появляются секущиеся кончики. Причины: периодическая покраска, использование тепловых инструментов без защиты, нехватка витаминов и минералов. Нарушение структуры волос Симптомы: потеря формы и структуры, появление тонких или запутанных участков волоса.Причины: длительное окрашивание, агрессивные химические вещества, парикмахерские воздействия. Потеря кератина Симптомы: сильная ломкость и потеря волос по длине, тусклость. Причины: интенсивное химическое воздействие, агрессивные уходовые средства, разрушение структуры кератина. Полная потеря здоровья волос Симптомы: утрата блеска, ломкость на всей длине. Причины: постоянное применение агрессивных химических веществ, отсутствие системного ухода.

Восстановление или реконструкция

От степени повреждения зависит, какой именно будет процедура: восстановления или реконструкция. Холодное восстановление применяется только на 1 – 3 степенях повреждения, так как работает оно только в поверхностных слоях волоса. Чтобы получить красивые и идеальные волосы, Марина Василенко рекомендует делать процедуру каждые 1-3 месяца в зависимости от состояния волос.

Впрочем, реконструкцию выполняют на 4-5 степени повреждения. Питательные вещества проникают во все слои волоса, поэтому его считают самым эффективным. Выполняется она один раз в пол года при правильном домашнем уходе и поддержки состояния волос холодным восстановлением каждые 1 – 2 месяца.

Какие средства используются для процедуры

В работе с холодным восстановлением используют ультразвуковой холодный утюжок, термошапку и фен. Горячую плойку можно добавить только по желанию, чтобы получить более выраженный блеск.

Эксперт добавила, что после холодного восстановления можно сделать процедуру выравнивания волос, то есть кератин, ботокс и нанопластику, но следует понимать, что такие эксперименты изменяют структуру волоса и этим его снова повреждают. В таком случае холодное восстановление работает как базовый компонент, который предоставит волосам больше ресурса, что позволит не так сильно его повредить.

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