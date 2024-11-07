Испортят самый важный день в жизни: 10 ошибок в свадебном макияже

Свадьба – это одно из самых важных событий в жизни женщины, поэтому каждой невесте хочется выглядеть неотразимо. Платье, прическа, аксессуары и, конечно, макияж – все это важно в праздничный день.

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На сайте Brides профессиональные визажисты поделились советами, на что нужно обратить внимание в свадебном макияже, чтобы не испортить внешний вид на важное событие. Неважно, где будет краситься невеста – дома или у визажиста – эти 10 советов точно не будут лишними..

1. Подготовка кожи

Чтобы выглядеть непревзойденно, недостаточно удачного макияжа. Если кожа будет в плохом состоянии, то это может испортить весь образ. Следовательно, нужно тщательно ухаживать за лицом еще за несколько месяцев до свадьбы. Подберите крема, лосьоны, сыворотки, эмульсии или тонеры именно для вашего типа кожи, чтобы она была красивой, здоровой и сияющей.

2. Хороший визажист

Речь идет не только о мастерстве визажиста, но и о ментальной связи с ним. Нанесение праздничного макияжа занимает много времени, поэтому с мастером по визажу невеста проведет почти все утро. Чтобы не испортить себе настроение на целый день, нужно позаботиться о том, чтобы было комфортно с человеком.

3. Пренебрежение пробным макияжем

На самом деле, это очень важный пункт, но почему-то многие женщины им пренебрегают. День свадьбы – не лучшее время для экспериментов, поэтому позаботиться о своем макияже нужно заранее. Благодаря пробному макияжу за несколько недель до события, можно понять, что нравится, а что нет, довести до идеала макияж и оценить его.

4. Слепо следить за трендами

Мода может диктовать некоторые трендовые оттенки теней или помады. Но, возможно, именно такие цвета не очень подходят невесте. Очень важно отталкиваться именно от своих предпочтений и желаний, а не модных тенденций.

5. Переборщить с макияжем

Если вы не любите smokey eyes или яркие губы, то лучше не добавлять это в свадебный макияж. Ведь есть риск чувствовать себя неуверенно и не в своей тарелке.

6. Слишком много косметических продуктов

Конечно, свадебный макияж должен быть ярче повседневного. Но если нанести слишком много тонального крема, черных теней и наслоить румяна – лицо не станет более симпатичным. Праздничный макияж должен подчеркивать естественную красоту, а не прятать ее.

7. Сомневаться в рекомендациях профессиональных визажистов

Если профессионал своего дела делится советами, к ним лучше прислушиваться. Не всегда клиент знает все тонкости правильного нанесения и гармонии в цветах, поэтому специалист может порекомендовать что-то добавить или изменить, руководствуясь багажом собственного опыта работы с разными женщинами.

8. Освещение

На улице, дома, в ресторане освещение разное. Поэтому важно проверить, отличается ли тональный крем от цвета кожи, а наслоение косметики выглядит естественно.

9. Помада

Какой бы стойкой ни была помада, после застолья и страстных поцелуев она может смазаться на губах. Поэтому очень важно убедиться, что у вас есть помада с собой, чтобы подкрасить губы в любой момент.

10. Визажиста нет рядом

Если есть такая возможность, лучше пригласить визажиста на свадьбу, ведь целый день макияж может испортиться и его нужно будет подправить. Это гарантирует "свежий" вид на все фото: от утренней фотосессии до ночного гуляния.

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