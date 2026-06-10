Горячий цвет маникюра вернулся в моду: будет везде этим летом

Розовый маникюр давно считается классикой, но этим летом особенно актуальным станет его яркая версия. В тренды возвращаются ногти оттенка hot pink – насыщенного розового, который напоминает фруктовые сорбеты, фуксию и летние коктейли.

Видео дня

После популярности полупрозрачных и почти незаметных покрытий модные тенденции снова дают место более смелым оттенкам. Именно поэтому горячий розовый может стать одним из самых заметных цветов маникюра этим летом, говорят эксперты.

Почему стоит обратить внимание на hot pink nails

Hot pink nails – это вариант для тех, кто хочет добавить цвета, но не обязательно делать сложный дизайн. Насыщенный розовый сам по себе выглядит достаточно выразительно, поэтому может хорошо работать даже в простом однотонном покрытии.

Такой цвет легко адаптировать под разный стиль маникюра. Его можно использовать для минималистичного френча, сделать яркие кончики ногтей или выбрать полностью розовое покрытие на коротких квадратных ногтях.

Еще одно преимущество такого оттенка – практичность в нанесении. В отличие от полупрозрачных или молочных лаков, которые часто требуют нескольких слоев и большей аккуратности, пигментированный розовый обычно дает ровное плотное покрытие уже за один-два слоя. Если добавить качественный топ, маникюр может иметь почти гелевый эффект даже в домашних условиях.

Розовый френч

Один из самых простых способов носить горячий розовый – сделать цветной френч. Такой вариант подходит тем, кто хочет попробовать тренд, но не готов к полностью яркому покрытию.

Цветные кончики ногтей остаются актуальными, а насыщенный розовый добавляет классическому френчу более летнего настроения. Для домашнего маникюра можно использовать специальный штамп для французского маникюра, чтобы сделать линию более ровной.

Неоновый розовый маникюр неонового цвета

Для тех, кто любит максимально яркие цвета, подойдет неоновый розовый. Это самый заметный вариант тренда, который хорошо сочетается с летними образами, загаром и отпускным настроением.

Неоновый розовый маникюр не требует сложного декора. Цвет лучше всего смотрится в лаконичном однотонном покрытии или на коротких ногтях.

Малиново-розовые ногти

Более сдержанный вариант тренда – малиново-розовый маникюр. В нем есть легкий красный подтекст, поэтому он кажется немного мягче, чем классический hot pink.

Такой оттенок подойдет тем, кто хочет остаться в пределах яркой летней палитры, но без слишком неонового эффекта. Малиново-розовые ногти могут хорошо сочетаться как с повседневным стилем, так и с более элегантными образами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое модный маникюр French Glow.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.