Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

Возможно, не ко времени в начале весны задумываться о трендах осени 2024 года, но, согласитесь, это поможет подготовиться к модному перевороту заранее. В нашем случае, с прическами, – наловчиться их хорошо и быстро делать, чтобы не сидеть часами перед зеркалом за 30 минут до важного события.

Благодаря Неделям моды 2024 года в Нью-Йорке и Лондоне осень обещает быть более стилизованной, но все же придется по душе что любителям пучков, что ценителям кос, что обладателям ровных волос. Поэтому Harpers Bazaar собрал наиболее удачные варианты осенних причесок, которые демонстрировали на нынешних подиумах.

1. Классический пучок

Отсутствие экстравагантности наверняка является трендом этого года. Классический пучок в японском стиле – с одним или двумя карандашами – станет лучшим выбором осени 2024 года.

2. Гладкий пучок

Парикмахер Леси Редвей, кроме вышеупомянутого варианта прически, создала еще один пучок для показа Christian Siriano осень/зима 2024, но более изысканно украшенным. Чтобы придать больше блеска прическе, она наложила немного сусального золота, хотя понятно, что в повседневной жизни воспроизвести эту декорацию не удастся.

3. Утонченность

Любители распущенных волос также найдут любимую для себя прическу. Например, зачесанные и уложенные назад волосы намекнут, что вы следите за трендами и готовы самовыражаться.

4. Низкий хвост

"Растрепанные ветром" прическа, похоже, становится потенциальным антитрендом. Как видим, даже осторожно вложенный низкий хвост может выглядеть шикарно.

5. Необременительность

На первый взгляд, трендовые прически осени 2024 года имеют тяжелую гелевую текстуру. А легкие муссы, которые сейчас набирают бешеные обороты среди красавиц, придадут волосам влажный финиш и легкость носки.

6. Диско-объем

Все началось с образа певицы Майли Сайрус для Grammy Award и переросло в объемный тренд густого начеса. Парикмахер Даффи создал кукольный образ Дианы Росс, использовав большое количество лака для волос. Хотя прическа имеет простую форму, но диско-объем веет эпохой 60-70-х годов.

7. Королевская "шапка"

Парикмахер Джастин Марджан создала "дорогую и роскошную" прическу для показа Кристиана Коуэна, почему-то напоминающую королевскую шапку.

8. Косы

Два колоска, которые превращаются в косы и два "рулетика", выглядят шикарно и классически. Да и их создание не требует много усилий.

9. Боковой пробор

Прическа Тринити из "Матрицы" снова вернется в тренды. Однако версия 2024 года сочетается с современной модой, например гладко уложенными волосами.

10. Объемные локоны

Во время показа Retrofête можно было встретить смесь двух трендов 2024 года: боковой пробор и упругие легкие локоны.

Ранее OBOZ.UA отмечал, что "давно забытый" грибочек снова возвращается в тренды причесок. Впрочем, ныне она более модернизирована и выглядит современно.

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