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Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
1,6 т.
Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

Возможно, не ко времени в начале весны задумываться о трендах осени 2024 года, но, согласитесь, это поможет подготовиться к модному перевороту заранее. В нашем случае, с прическами, – наловчиться их хорошо и быстро делать, чтобы не сидеть часами перед зеркалом за 30 минут до важного события.

Благодаря Неделям моды 2024 года в Нью-Йорке и Лондоне осень обещает быть более стилизованной, но все же придется по душе что любителям пучков, что ценителям кос, что обладателям ровных волос. Поэтому Harpers Bazaar собрал наиболее удачные варианты осенних причесок, которые демонстрировали на нынешних подиумах.

1. Классический пучок

Отсутствие экстравагантности наверняка является трендом этого года. Классический пучок в японском стиле – с одним или двумя карандашами – станет лучшим выбором осени 2024 года.

Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

2. Гладкий пучок

Парикмахер Леси Редвей, кроме вышеупомянутого варианта прически, создала еще один пучок для показа Christian Siriano осень/зима 2024, но более изысканно украшенным. Чтобы придать больше блеска прическе, она наложила немного сусального золота, хотя понятно, что в повседневной жизни воспроизвести эту декорацию не удастся.

Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

3. Утонченность

Любители распущенных волос также найдут любимую для себя прическу. Например, зачесанные и уложенные назад волосы намекнут, что вы следите за трендами и готовы самовыражаться.

Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

4. Низкий хвост

"Растрепанные ветром" прическа, похоже, становится потенциальным антитрендом. Как видим, даже осторожно вложенный низкий хвост может выглядеть шикарно.

Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

5. Необременительность

На первый взгляд, трендовые прически осени 2024 года имеют тяжелую гелевую текстуру. А легкие муссы, которые сейчас набирают бешеные обороты среди красавиц, придадут волосам влажный финиш и легкость носки.

Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

6. Диско-объем

Все началось с образа певицы Майли Сайрус для Grammy Award и переросло в объемный тренд густого начеса. Парикмахер Даффи создал кукольный образ Дианы Росс, использовав большое количество лака для волос. Хотя прическа имеет простую форму, но диско-объем веет эпохой 60-70-х годов.

Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

7. Королевская "шапка"

Парикмахер Джастин Марджан создала "дорогую и роскошную" прическу для показа Кристиана Коуэна, почему-то напоминающую королевскую шапку.

Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

8. Косы

Два колоска, которые превращаются в косы и два "рулетика", выглядят шикарно и классически. Да и их создание не требует много усилий.

Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

9. Боковой пробор

Прическа Тринити из "Матрицы" снова вернется в тренды. Однако версия 2024 года сочетается с современной модой, например гладко уложенными волосами.

Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

10. Объемные локоны

Во время показа Retrofête можно было встретить смесь двух трендов 2024 года: боковой пробор и упругие легкие локоны.

Гладкие пучки, заплетенные косы и даже стиль диско: 10 главных модных трендов, которые будут доминировать осенью 2024 года

Ранее OBOZ.UA отмечал, что "давно забытый" грибочек снова возвращается в тренды причесок. Впрочем, ныне она более модернизирована и выглядит современно.

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