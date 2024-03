Французская классика: 5 верхов, которые можно легко сочетать с джинсами весной

Французскую моду считают едва ли не самой изысканной: простые текстуры и принты, гармоничное сочетание цветов и тканей и элегантные образы – это то, чем она характеризуется. В то время как джинсы стали базовым и самым популярным элементом гардероба не только парижан, но и всего мира, часто возникает вопрос, какой верх с ними соединить, чтобы не быть серой мышкой и выглядеть роскошно.

Наблюдая за француженками, можно дойти до пяти обязательных вещей, с которыми будет гармонично и стильно выглядеть классический ежедневный образ. Who What Where UK отобрали сочетания, наиболее часто встречающиеся среди красавиц.

Куртка в стиле кантри

Легкие природные цвета замшевых и нубуковых курток сейчас трендовые среди парижанок. Тем более это актуально, когда на носу весна, но еще недостаточно тепло, чтобы спрятать этот элемент одежды далеко в шкаф до следующих холодов.

Стиль куртки имеет непринужденный вид и достаточно универсален, поэтому идеально сочетается с любым джинсовым кроем, отмечает источник.

Голубая рубашка на пуговицах

В основном светло-синий цвет рубашки ассоциируется с классическим мужским образом. Зато француженки уже давно приняли во внимание этот оттенок, который будет идеально подходить к любым джинсам – синим, белым, черным...

Свитер с V-образным вырезом

На полках магазинов редко можно увидеть свитера с характерной горловиной. В еще не жаркие, но и не морозные весенние дни, V-образный вырез – идеальный выбор для сочетания с денимом.

Блейзер

Блейзер – непревзойденная альтернатива кардиганам и кофточкам. Парижанки носят пиджак постоянно, вне зависимости от тенденций моды.

Кожаная куртка

Универсальной кожанке не страшна ни погода, ни течение времени. Джинсы – вечный ее друг еще с 80-х годов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как лучше носить довольно непонятный и противоречивый тренд белья вместо штанов. Свою популярность этот стиль приобрел после Недель высокой моды в Париже и Нью-Йорке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!