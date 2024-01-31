Фирменные прямые волосы и луки, которые хочется рассматривать: почему Деми Мур считают одной из самых красивых женщин мира

61-летнюю американскую актрису и модель Деми Мур часто называют одной из самых красивых женщин мира, но она, помимо этого, по праву может рассчитывать на статус иконы моды. Гардероб звезды очень разнообразен: вечерние наряды, короткие, но изящные платья, спортивные и кежуальные вещи, полупрозрачные ткани и многое другое есть в ее арсенале.

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Артистка не отказывается от будничного стиля, когда это уместно, и может поразить всех красотой, появившись на очередной красной дорожке в смелой одежде. Последние образы Деми Мур хочется рассматривать, анализируя каждую деталь. OBOZ.UA решил показать их.

О Деми Мур часто говорят в контексте того, что она "бросает вызов" возрасту и стереотипам. Это очень меткая характеристика, ведь актриса не придерживается никаких советов относительно того, как скрыть возраст.

Стилисты советуют женщинам в почтенном возрасте состригать волосы и делать фактурные прически, но Деми Мур не представляет своей жизни без длинных, прямых прядей, которые не пытается уложить в какую-то прическу. И это не делает ее старше: черный цвет не подчеркивает морщины, а волосы не выглядят ломкими, как пугают парикмахеры.

В гардеробе звезды нет ни одной вещи, которую можно было бы назвать немолодежной или неуместной. Джинсы, тренч и короткие юбки Деми Мур стилизует так же умело, как и ее взрослые дочери.

К примеру, на днях американка посетила нью-йоркскую премьеру фильма "Feud: Capote VS. The Swans", где появилась в образе, навеянном школьными днями. Артистка соединила сдержанный верх с имитацией рубашки с воротником, черные колготки и базовые туфли на каблуке.

Вскоре после этого она появилась в непринужденном наряде, который состоял из джинс, обычной кофты черного цвета, длинного пальто и стильных сапог.

А между тем ее видели в роскошном вечернем платье с открытыми плечами, геометрическим принтом, перьями и россыпью блесток. Каждый элемент наряда заслуживал отдельного внимания, и Деми Мур, предусмотрительно, не отвлекала внимание на другие детали, оставив свои волосы в фирменной прическе.

Другой образ из числа тех, которые звезда показывала в конце января, состоял из длинного клетчатого жакета и такой же юбки, которая имела разрез, но достигала икр Деми Мур. Стильный костюм дополняла изящная обувь.

Под постами модели можно встретить комментарии, где фанаты называют ее самой красивой женщиной в мире, которая не перестает удивлять их. Подписчики никогда не знают, какой наряд звезда покажет снова: стильный и простой образ или платье, от которого невозможно оторваться.

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