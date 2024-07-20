Европейский боб – новый тренд 2024 года. Что это за прическа и как правильно ее укладывать

Среди любителей модных тенденций в течение длительного времени не теряют популярности прически средней длины. В этом году вариативность трендовых стрижек пополняет европейский боб, отображающий стиль old money.

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Обновленный вариант оформления волос отличается от классического тем, что создает мягкое обрамление лица, пишет Forbes. Модная прическа, ставшая продолжением тенденции "жены мафии", поможет придать визуальный объем волосам.

Что такое европейский боб

Европейский боб, также называемый "бабочкой", стрижка, при которой пряди отрезают на уровне с подбородком или на несколько сантиметров ниже. С помощью специальных ножниц, мастер проводит процедуру филировки волос, которая разделяет его на условные слои. Благодаря этой технике, удается создать прическу, которая будет хорошо выглядеть как с ровными, так и с закрученными прядями.

"Идея состоит в том, чтобы боб выглядел легко, чтобы вы могли "играть" со своей природной текстурой", – рассказала владелица салона красоты Родни Катлер.

Как уложить евробоб

Быстрое высыхание является основным преимуществом коротких волос. Однако это совсем не означает, что их удастся легко уложить. Европейский боб является универсальной прической, которая будет хорошо выглядеть с любой формой или пробором.

Прямой евробоб

Прямые волосы с несколькими прядями, заправленными за уши, придадут вашему облику элегантности.

Эффект "мокрых волос"

Для более оригинального и современного образа можно достичь эффекта "мокрой прически". Для этого следует нанести небольшое количество фиксирующей пенки, чтобы ваши пряди выглядели влажно, однако не теряли формы.

Волнистые пряди

Поклонники более повседневных и романтических причесок могут выбрать волнистую прическу. Этот вариант европейского боба будет выглядеть более текстурно, что создаст эффект густых и объемных волос.

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