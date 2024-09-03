Этот цвет подходит всем: стилисты назвали самый модный осенний тренд

Среди моря черных и серых элементов осеннего гардероба, которые уже готовы заполонить вешалки шкафа, эксперты нашли цвет, который подходит кому-либо и разбавит пасмурные дни. Элегантная тенденция, которую стилисты назвали непредсказуемой и оригинальной, представляет собой оттенок, похожий на бургунди.

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Не совсем бордовый, не совсем фиолетовый, а сочный сливовый цвет становится свежим цветным трендом, который модники и модницы будут олицетворять в своих лучших нарядах этой осенью. Об этом сообщает Who What Wear.

Насыщенные сливовые оттенки предлагают такой же элегантный финишный результат, а также универсальность при создании аутфита, как и другие глубокие тона. Этот новый тренд, заполонивший ленты соцсетей и просочившийся на витрины магазинов, уже поддержали модные редакторы и инфлюэнсеры.

Сливовый цвет не выглядит слишком теплым или холодным по тону – он естественно универсален и хорошо сочетается с более широким спектром оттенков. Хотя оттенок всегда выглядит шикарно в сочетании с черным или кремовым, он также засияет, если носить его с более широкой палитрой. Фиолетовый и красный могут подчеркнуть глубину сливового, тогда как пыльно-розовые и зеленоватые оттенки придадут яркости.

Неудивительно, что этот цвет захватывает моду этого сезона после его успеха на показах осень-зима 2024. В коллекциях таких брендов, как Fendi, Missoni и Tom Ford, оттенок был представлен в основном с вкраплениями черного, что свидетельствует о растущей популярности.

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