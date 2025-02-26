Этот цвет носят только состоятельные женщины: пять образов, что кричат о статусности
Для того, чтобы иметь дорогой и изысканный вид, вовсе не обязательно заполнять свой гардероб вещами от известных мировых брендов. Создать стильный аутфит, который будет кричать о вашей статусности, можно с помощью одежды нейтральных цветов, а наибольшее внимание стоит обратить на серый.
Этот оттенок уже постепенно заполоняет подиумы, так что точно займет передовые позиции в индустрии моды. Стоит только научиться правильно стилизовать вещи серой окраски, которую в течение длительного времени ошибочно считали "скучной", чтобы создать идеальный, дорогой на вид лук. Редакторы издания Who What Wear собрали пять вариантов стильных образов.
Серый костюм + белая футболка + коричневая обувь
Классические элементы гардероба всегда выглядят статусно. Попробуйте скомбинировать объемный костюм графитового оттенка с контрастной белой футболкой и коричневыми каблуками, и вы создадите аутфит, который точно не останется без внимания.
Серое платье + серебряные украшения
Следует помнить, что правильно подобранные аксессуары могут добавить уникальности даже самому простому наряду. Серое платье длины миди в сочетании с массивными браслетами, серьгами, кольцами и поясом, что подчеркнет талию, точно будет выглядеть эффектно.
Серые брюки + жилетка + белая футболка + бежевое пальто
Не стоит бояться совмещать разные оттенки серого в одном луке. Выберите более темные брюки, светлую жилетку и контрастную белую футболку, которая прекрасно сочетается с пастельным бежевым пальто.
Серый пиджак + джинсы
Классика в комбинации с современными тенденциями всегда будет выглядеть дорого. При создании стильного весеннего лука попробуйте отдать предпочтение объемному серому пиджаку и вязаному жилету, что идеально комбинируется с темно-синими джинсами. Дополнить образ можно нежными аксессуарами.
Серое платье + коричневая куртка
Серый и коричневый цвета прекрасно сочетаются между собой и могут легко создать статусный аутфит. Попытайтесь одеться в приталенное светло-графитовое платье и объемную куртку шоколадного оттенка.
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