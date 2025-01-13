Самый популярный цвет 2024 станет главным антитрендом весны: чем его заменить

Самый популярный цвет 2024 года, бургунди, станет неактуальным весной 2025-го. Речь идет о темно-бордовом, которому отдавали предпочтения модницы по всему миру.

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Редакторы испанского Vogue назвали альтернативу, которая придаст весенней свежести нашему гардеробу после мрачных зимних дней. Также они рассказали об изменениях в трендах.

Уточняется, что 2025 год полон модных новостей. Популярными будут тренд "балеткор", 80-е, мешковатая одежда и демонстрация нижнего белья.

В коллекциях модных брендов преобладает светлая цветовая палитра, которая задаст тон летнему сезону. Дизайнеры отдавали предпочтение пастельно-розовому, цитрусовому и сливочно-желтому цветам.

Последний оттенок станет отличной заменой бургунди. По словам экспертов, сливочно-желтый подчеркивает блеск кожи и волос, а также делает более выразительными или более мягкими черты лица.

Перед ним в последние месяцы не смогла устоять американская актриса Эль Фаннинг. Она несколько раз появлялась в такой палитре на красной дорожке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об основных трендах 2025 года и о том, как их можно интегрировать в свой гардероб.