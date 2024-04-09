Этот лайфхак навсегда изменит ваш макияж губ: как правильно наносить помаду

Правильно выполненный макияж губ делает их не только более пухлыми. Так визуально можно подтянуть губы, сделав их более сочными и привлекательными.

Но многие женщины почему-то пропускают этот этап, думая, что ровно нанести помаду и создать нужный эффект может быть непросто. Визажист Марио Дедиванович, известный своей работой с Ким Кардашьян, показал в своем TikTok прием, который удастся каждой – главное пару раз потренироваться.

Для создания нужного макияжа вам понадобятся два продукта: карандаш для губ и помада. Цвета выбирайте либо одинаковые, либо какое-нибудь максимально гармоничное сочетание.

Начните с того, что карандашом обведите верхнюю губу, совсем немного выйдя за ее край. Это визуально создаст желаемый объем. Особое внимание здесь уделите арке Купидона – она должна быть четко прорисована.

Далее переходите к нижней губе. Ее тоже обводите минимально отступив за край. И тоже тщательно прорисуйте центр. По словам Дедивановича, это создаст гармонию и баланс.

Напоследок нанесите помаду, держась в пределах готового контура. Вот и все – идеальный макияж губ готов. Не так сложно, правда?

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