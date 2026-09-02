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Эти вещи уже устарели: названы главные антитренды осени, которые испортят любой образ

Анастасия Какун
Lady Oboz
3 минуты
2,6 т.
Названы главные антитренды осени 2026 года
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В последние годы тенденции в мире моды стремительно сменяют друг друга, поэтому, чтобы создавать стильные образы, необходимо держать руку на пульсе трендов и быть готовым отложить на задние полки своего гардероба некоторые вещи. Казалось бы, совсем недавно все были в восторге от минималистичных цепочек и очков, а также одежды в полоску, однако осенью 2026 года все это уже устарело.

Редакторы издания Cosmopolitan собрали семь главных антитрендов этого сезона, от которых стоит отказаться, чтобы не испортить наряды. Вместо этого они предложили стильные альтернативы устаревшим вещам, от которых веет одновременно шиком и непринужденностью.

Антитренд: тонкая цепочка

Тренд: ожерелье с подвеской

В последние несколько сезонов минимализм начал значительно уступать максимализму. Поэтому, чтобы выглядеть стильно этой осенью, стоит пополнить свою коллекцию украшений ожерельями с массивными подвесками, которые подчеркнут вашу индивидуальность и станут отличным акцентом даже в самом простом образе.

Массивные подвески будут в моде этой осенью

Антитренд: объемная футболка

Тренд: короткая облегающая футболка (Baby tee)

В моду вернулась тенденция 2000-х годов, которую обожали мировые звезды, в частности Пэрис Хилтон и Бритни Спирс, – облегающие футболки. Чтобы гармонично вписать такой фасон верха в свой гардероб, попробуйте сочетать его с объемной юбкой в пол или джинсами.

Футболки Baby tee вытеснили объемные фасоны из моды

Антитренд: фактурные сумки

Тренд: мягкие сумки с эффектом поношенности

Этой осенью как никогда будет популярна эстетика непринужденности, поэтому четкие формы в аксессуарах стоит оставить в прошлом. Выберите сумку из мягких материалов, которая будет соответствовать вашему ритму жизни и вмещать все необходимые вещи, и вы точно будете выглядеть стильно.

Мягкие сумки стали главным трендом осени

Антитренд: одежда в полоску

Тренд: принт "горошек"

Вещи в горошек могут стать незаменимой частью вашего осеннего гардероба, ведь они не только подчеркивают женственность, но и максимально универсальны. Этот принт идеально сочетается как с юбками, так и с капри или брюками.

Принт "горошек" придаст образам изысканность

Антитренд: миниатюрные солнцезащитные очки

Тренд: очки с большими линзами

Мода чем-то напоминает маятник, ведь довольно часто колеблется от одной крайности к другой. Совсем недавно люди отдавали предпочтение миниатюрным очкам, однако осень 2026 года принесла с собой тренд на массивные украшения, которые не только гламурны, но и значительно более практичны.

Очки с большими линзами подчеркнут ваш характер

Антитренд: сандалии

Тренд: босоножки на низком каблуке

Минималистичный дизайн босоножек с цепочками позволит гармонично вписать их в любой образ, а небольшие каблуки обеспечат комфорт даже во время длительных прогулок.

Босоножки на низком каблуке не только стильно выглядят, но и довольно удобны

Антитренд: короткие джинсовые шорты

Тренд: бермуды

Джинсовые шорты – действительно отличный вариант одежды для жарких дней, однако осенью вряд ли обеспечат вам комфорт, чего не скажешь о бермудах. Их уникальный крой выглядит чрезвычайно стильно, а главное этот фасон будет уместен как в офисе, так и на непринужденном ужине.

Бермуды станут отличной альтернативой джинсовым шортам

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