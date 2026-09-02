Эти вещи уже устарели: названы главные антитренды осени, которые испортят любой образ

В последние годы тенденции в мире моды стремительно сменяют друг друга, поэтому, чтобы создавать стильные образы, необходимо держать руку на пульсе трендов и быть готовым отложить на задние полки своего гардероба некоторые вещи. Казалось бы, совсем недавно все были в восторге от минималистичных цепочек и очков, а также одежды в полоску, однако осенью 2026 года все это уже устарело.

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Редакторы издания Cosmopolitan собрали семь главных антитрендов этого сезона, от которых стоит отказаться, чтобы не испортить наряды. Вместо этого они предложили стильные альтернативы устаревшим вещам, от которых веет одновременно шиком и непринужденностью.

Антитренд: тонкая цепочка

Тренд: ожерелье с подвеской

В последние несколько сезонов минимализм начал значительно уступать максимализму. Поэтому, чтобы выглядеть стильно этой осенью, стоит пополнить свою коллекцию украшений ожерельями с массивными подвесками, которые подчеркнут вашу индивидуальность и станут отличным акцентом даже в самом простом образе.

Антитренд: объемная футболка

Тренд: короткая облегающая футболка (Baby tee)

В моду вернулась тенденция 2000-х годов, которую обожали мировые звезды, в частности Пэрис Хилтон и Бритни Спирс, – облегающие футболки. Чтобы гармонично вписать такой фасон верха в свой гардероб, попробуйте сочетать его с объемной юбкой в пол или джинсами.

Антитренд: фактурные сумки

Тренд: мягкие сумки с эффектом поношенности

Этой осенью как никогда будет популярна эстетика непринужденности, поэтому четкие формы в аксессуарах стоит оставить в прошлом. Выберите сумку из мягких материалов, которая будет соответствовать вашему ритму жизни и вмещать все необходимые вещи, и вы точно будете выглядеть стильно.

Антитренд: одежда в полоску

Тренд: принт "горошек"

Вещи в горошек могут стать незаменимой частью вашего осеннего гардероба, ведь они не только подчеркивают женственность, но и максимально универсальны. Этот принт идеально сочетается как с юбками, так и с капри или брюками.

Антитренд: миниатюрные солнцезащитные очки

Тренд: очки с большими линзами

Мода чем-то напоминает маятник, ведь довольно часто колеблется от одной крайности к другой. Совсем недавно люди отдавали предпочтение миниатюрным очкам, однако осень 2026 года принесла с собой тренд на массивные украшения, которые не только гламурны, но и значительно более практичны.

Антитренд: сандалии

Тренд: босоножки на низком каблуке

Минималистичный дизайн босоножек с цепочками позволит гармонично вписать их в любой образ, а небольшие каблуки обеспечат комфорт даже во время длительных прогулок.

Антитренд: короткие джинсовые шорты

Тренд: бермуды

Джинсовые шорты – действительно отличный вариант одежды для жарких дней, однако осенью вряд ли обеспечат вам комфорт, чего не скажешь о бермудах. Их уникальный крой выглядит чрезвычайно стильно, а главное этот фасон будет уместен как в офисе, так и на непринужденном ужине.

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