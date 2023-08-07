Эти пять слов способны привлечь в жизнь богатство и успех: психологи назвали секретные 'пароли'

Сила слова оказывает огромное влияние на нашу жизнь, и то, что произносим вслух, может сказаться как позитивно, так и негативно. Существует пять слов, которые могут помочь привлечь богатство и успех.

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Оказывается, они обладают особым воздействием на Вселенную. Психологи назвали секретные "пароли".

Чтобы привлечь энергию денег, важно тщательно обдумывать слова, которые вы говорите. Существуют отрицательные предложения, которые препятствуют развитию успеха и притоку финансов. В их число входят такие слова, как: я не могу, я не знаю, я не уверен и другие.

Но некоторые слова считаются движущей силой прогресса и процветания. И вот они:

Успех

Это слово, пожалуй, самое сильное и может использоваться в большом количестве предложений. Полезно произносить это слово самостоятельно или в составе таких предложений, как: "Я добьюсь успеха" или "Успех близок". Это действительно приблизит вас к успеху и поможет получить наилучшие результаты.

Удовольствие

Многие люди редко связывают слово "удовольствие" с работой, но это очень сильный магнит для счастья, потому что когда нам что-то нравится, мы полностью погружаемся в это. Когда вы решаете какую-то задачу, всегда говорите себе: "я люблю это делать" или "мне это нравится". Не бойтесь делиться этими чувствами с другими.

Богатство

Богатство следует за людьми, которые о нем говорят. Вы можете сказать: "я хочу быть богатым" или "я богат". Сила такой фразы и слова возрастает, когда вы утвердительно говорите: "я богатею". Это очень сильный "пароль", который активизирует финансовые потоки. Чем больше вы думаете и говорите о богатстве, тем богаче вы становитесь.

Вперед

Мы всегда связываем финансовый рост с путем, ведущим вперед. Это слово нужно говорить как можно чаще. Например: "Я иду вперед" или "Я иду дальше". Такой "пароль" помогает находить правильные решения в сложных ситуациях.

Удача

Слово "неудача" лучше избегать. Например, если вам не повезло с денежной операцией или покупкой, не следует говорить, что "мне не повезло" или что "я не добился успеха". Попробуйте использовать слово "удача" даже в негативной ситуации, например: "В этот раз удача решила обойти меня стороной, но в следующий раз она будет со мной".

Помимо произнесения этих слов и фраз, самое главное – думать позитивно о себе, деньгах, работе и о том, как вы строите свой путь к успеху.

Энергия изобилия внутри вас, важно только избавиться от негативных паттернов и активировать их для привлечения большего количества денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие психологи говорят о существовании так называемого мышления миллионера – установках, убеждениях, а также действиях, которые помогают человеку "построить здоровые отношения" с деньгами и быть финансово грамотным. Шаги к богатству, по мнению экспертов, начинаются с самых простых действий.

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