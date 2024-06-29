Забудьте о них: 5 популярных ошибок летнего гардероба

Какой должна быть одежда летом, когда солнце щедро припекает? Открытой, в светлых оттенках и из натуральных тканей? Не совсем: все правильно, кроме первого. Тело нужно прятать от агрессивных лучей. Для этого носите светлые вещи длины миди или макси, прямого или свободного кроя и изо льна, хлопка, батиста, жоржета или сатина. Они обладают высокой воздухопроницаемостью: это лучше защитит вас от ожога и перегрева, чем обнаженная кожа.

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Каких вещей и сочетаний следует избегать летом, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Платья из полупрозрачных тканей

Выбирая платье на лето, обращайте внимание на крой, длину и не просвечивается ли сквозь него белье. Изделие для хорошей терморегуляции должно быть длины миди или макси, крой – А-силуэта, прямой, свободный или в стиле ампир, а ткань – натуральная и непрозрачная. Прохожим необязательно знать, какой на вас бюстгальтер или трусы: это будет выглядеть пошло, провокационно и неуместно. Полупрозрачные вещи надевайте дома или во время отдыха на пляже.

2. Плотный деним

Носить плотный деним в жаркий сезон – не самое лучшее решение. Во-первых, в нем вам будет дискомфортно и душно. Во-вторых, джинсовые брюки, шорты, юбка, платье или рубашка, особенно в темных тонах, будут неуместно выглядеть в летнем гардеробе. Плотный деним практически не дышит, поэтому замените его на вещи из хлопка, льна, вискозы или в популярной в последние годы технике кроше.

3. Слишком облегающая одежда

Хотите подчеркнуть фигуру силуэтным платьем, комбинезоном или лосинами и топом в рубчик? Без проблем! Вот только советуем надевать их вечером или в прохладу. Причина – у них тело запаривается, что может вызвать перегревание. А для жаркой поры подойдут прямой, полусвободный или oversize-крой.

4. Короткий топ и мини

В кроп-топе и мини-шортах или короткой юбке вы рискуете выглядеть пошло, поскольку обнажаете сразу живот, руки и ноги. Кроме того, такой аутфит (особенно если вы забыли нанести качественный крем из SPF) увеличивает риск перегрева и солнечного ожога. Всего один модный прием поможет избежать модного конфуза: наденьте поверх топа рубашку свободного кроя и из натуральной ткани – и сразу будете чувствовать себя комфортнее.

5. Обувь на высоком каблуке

В жаркие дни не следует носить туфли или босоножки на слишком высоком каблуке (более 5 см). Это создает дополнительную нагрузку на ваши стопы и ноги, что становится причиной отеков. Вместо этого выберите модели на низком ходу или на небольшой платформе. Это могут быть мюли, слайды из натуральных материалов, текстильные сандалии или вьетнамки.

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