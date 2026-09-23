Эти ежедневные привычки ускоряют старение кожи: избегайте их после 40

С возрастом кожа постепенно теряет влагу, эластичность и способность быстро восстанавливаться после воздействия внешних факторов. Именно поэтому привычки, которые раньше не создавали заметных проблем, после 40 лет могут сильнее сказываться на внешнем виде.

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Недостаток сна, чрезмерное пребывание на солнце, большое количество сладостей или агрессивный уход способны сделать кожу более сухой и подчеркнуть морщины. Чтобы дольше сохранять свежий вид, важно не только правильно подбирать косметику, но и обратить внимание на повседневные привычки, отмечают эксперты сайта kobieta.interia.pl.

Игнорировать солнцезащитный крем в пасмурную погоду

Защита от ультрафиолета нужна не только во время отдыха на пляже. Солнечное излучение воздействует на кожу в течение всего года, в том числе в дни, когда небо затянуто облаками.

Регулярное воздействие ультрафиолета связано с повреждением структур кожи, отвечающих за её упругость. Со временем это может проявляться пигментными пятнами, неравномерным тоном и более выраженными морщинами.

Поэтому солнцезащитное средство стоит использовать не только летом. Для ежедневного ухода многие специалисты советуют выбирать средство широкого спектра с высоким SPF, особенно если кожа регулярно находится на солнце.

Увлекаться сладостями

Избыток добавленного сахара в рационе – это проблема не только для фигуры. Большое количество быстрых углеводов может влиять и на процессы, связанные с состоянием кожи.

При чрезмерном потреблении сахара происходит процесс гликации – молекулы сахара взаимодействуют с белками в организме. Это может негативно влиять на коллаген и эластин, которые играют важную роль в поддержании упругости кожи.

Поэтому стоит не только сокращать количество сладостей, но и внимательнее относиться к продуктам с большим количеством добавленного сахара, в частности к сладкой выпечке и некоторым ультраобработанным продуктам.

Регулярно недосыпать и жить в постоянной спешке

Полноценный сон важен для восстановления всего организма, и кожа не является исключением. Ночью в ней активно происходят процессы восстановления после ежедневного воздействия окружающей среды.

Хроническое недосыпание и длительный стресс могут сказываться на внешнем виде: лицо может казаться более уставшим, а темные круги и отеки под глазами – становиться более заметными.

Для большинства взрослых ориентиром является около 7-9 часов сна в сутки. Важно также стараться соблюдать стабильный режим отдыха, а не компенсировать постоянный недосып долгим сном только по выходным.

Использовать слишком агрессивные средства по уходу

Увидев новые морщины, легко поддаться искушению использовать как можно больше активных средств. Однако чрезмерное количество кислот, жесткие скрабы и частое агрессивное отшелушивание могут повредить кожный барьер.

С возрастом кожа часто становится более сухой и чувствительной, поэтому чрезмерное очищение может усиливать ощущение стянутости, сухость и раздражение.

Вместо постоянного использования большого количества сильных средств стоит сделать основу ухода более деликатной: мягкое очищение, регулярное увлажнение и защита от солнца. Новые активные компоненты лучше вводить постепенно и в соответствии с потребностями кожи.

Не забывать о шее и декольте

Уход не должен заканчиваться на линии подбородка. Кожа шеи и декольте также ежедневно подвергается воздействию солнца, холода, сухого воздуха и других внешних факторов.

Поэтому средства, предназначенные для лица, часто можно наносить и на шею, и на верхнюю часть груди, если производитель не указывает иных ограничений. Особенно важными остаются увлажнение и защита от солнца.

Не стоит забывать и о руках – именно они часто первыми выдают признаки фотостарения из-за регулярного контакта с солнцем.

Пить мало воды и часто употреблять алкоголь

Обезвоживание может сделать кожу более сухой и визуально подчеркнуть мелкие морщинки. При этом важно понимать, что состояние кожи зависит не только от количества выпитой воды, но и от общего водного баланса организма.

Алкоголь может усугублять обезвоживание и негативно влиять на качество сна. В результате после вечерних алкогольных напитков лицо утром может выглядеть более сухим или опухшим.

Поэтому лучшим повседневным выбором остается обычная вода, а алкоголь следует употреблять умеренно.

Постоянно смотреть в телефон, опустив голову

Ежедневные часы перед смартфоном могут сказываться не только на осанке. Если постоянно держать голову наклоненной вниз, шея находится в неестественном положении, а кожные складки в этой зоне формируются снова и снова.

Со временем горизонтальные линии на шее могут становиться более заметными. Кроме того, длительное сидение в неправильной позе способствует напряжению мышц и может ухудшать общее самочувствие.

Полезная простая привычка – поднимать смартфон ближе к уровню глаз и время от времени менять положение тела. А во время работы за ноутбуком стоит следить, чтобы экран не заставлял постоянно наклонять голову.

Что изменить в ежедневном уходе после 40

Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, не обязательно полностью менять косметический арсенал. Гораздо важнее выработать несколько простых привычек: ежедневно защищать кожу от солнца, достаточно спать, не злоупотреблять сахаром и алкоголем, поддерживать увлажнение и не травмировать кожный барьер агрессивными процедурами.

Также стоит регулярно ухаживать за шеей, декольте и руками и обращать внимание на осанку во время работы со смартфоном или компьютером. Последовательность в таких простых действиях часто имеет большее значение для внешнего вида кожи, чем попытки быстро исправить возрастные изменения с помощью большого количества косметических средств.

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