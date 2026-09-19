Не носите эти цвета после 60: они добавляют возраста

После 60 лет естественный контраст между кожей, волосами и глазами может меняться, поэтому привычные цвета в гардеробе иногда начинают выглядеть иначе. Особенно это заметно с оттенками, которые находятся непосредственно рядом с лицом – на блузках, рубашках, свитерах, платьях и шарфах.

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В то же время это не означает, что после определенного возраста нужно отказываться от темных или ярких цветов. Гораздо важнее правильно подобрать оттенок и проверить, как он сочетается именно с цветом кожи и волос, отмечают стилисты с kobieta.interia.pl.

Цвет одежды для женщин старшего возраста

Один из простых способов сделать образ визуально легче – использовать мягкие светлые цвета. Вместо холодного белоснежного можно попробовать экрю, кремовый или оттенок слоновой кости.

Чистый белый создает довольно сильный контраст с лицом. В некоторых случаях он может сделать более заметными покраснения, темные круги под глазами или неравномерный тон кожи.

Зато более мягкие оттенки белого отражают свет, но не создают столь резкой границы. Кремовая рубашка, например, хорошо сочетается с джинсами, темно-синим жакетом, зелеными или бордовыми вещами.

Пудровый розовый может сделать лицо более свежим

Розовый цвет не имеет возрастных ограничений, однако для зрелого гардероба стоит внимательно подбирать его насыщенность и температуру. Пудровый, розовый, оттенок "чайная роза" и нежные малиновые оттенки могут стать удачной альтернативой слишком ярким цветам.

Для кожи с холодным подтоном подойдут розовые оттенки с легким голубоватым оттенком.

Обладательницам кожи с теплым подтоном стоит обратить внимание на розовые цвета с персиковыми нотками.

Необязательно полностью строить образ в розовой гамме. Даже свитер, блузка или шарф такого цвета способны добавить акцент простому комплекту с темно-синими брюками.

Персиковый и коралловый добавляют тепла

Женщинам с теплым подтоном кожи могут подойти персиковый, лососевый и коралловый цвета. Они сочетают в себе розовые и оранжевые оттенки, благодаря чему образ может выглядеть теплее.

При этом не стоит автоматически выбирать максимально насыщенные оттенки. Вместо неонового оранжевого лучше попробовать приглушенный коралловый или светлый персиковый.

Такие цвета можно сочетать с кремовым, светло-бежевым, серым или темно-синим. Например, коралловая рубашка в сочетании с кремовыми брюками подойдет для летнего образа, а персиковый топ можно сочетать с темным жакетом.

Синий: от пастельного до кобальтового

Синий цвет необязательно должен быть светлым и пастельным. Если бледно-голубой оттенок делает лицо визуально уставшим, стоит проверить, как будут смотреться кобальтовый, сапфировый или васильковый.

Насыщенный синий создает более четкое обрамление для лица. Особенно интересно такие цвета могут смотреться с седыми или серебристыми волосами.

Еще один вариант – бирюзовый. Он сочетает в себе синие и зеленые оттенки и может стать ярким акцентом даже в довольно сдержанном гардеробе.

Изумрудный или морской зеленый

Зеленый цвет вполне уместен в гардеробе после 60 лет, однако его оттенок имеет значение. Тусклый хаки или приглушенный оливковый иногда могут создавать у лица слишком мрачный эффект.

Альтернативой могут стать изумрудный, морской зеленый или светло-мятный. Насыщенный изумрудный особенно выразительно сочетается с седыми волосами, но также может подойти брюнеткам и женщинам с темными глазами.

В то же время обладательницам теплых оттенков кожи не обязательно полностью отказываться от оливкового. Можно выбрать его более светлый или насыщенный вариант и дополнить образ кремовым, золотистым или персиковым.

Лавандовый и сливовый

Фиолетовая гамма дает широкий выбор для создания образов. Лавандовый оттенок может стать легкой альтернативой серому свитеру, а сливовый или аметистовый – заменой черному в осеннем или зимнем гардеробе.

Такие цвета особенно интересно смотрятся в сочетании с серебристыми волосами. В то же время слишком сероватые и приглушенные фиолетовые оттенки могут сделать образ однообразным, если они почти совпадают с цветом кожи или волос.

Поэтому при выборе фиолетового лучше искать оттенок, который создает заметный, но не чрезмерно резкий контраст с внешностью.

Красный цвет

После 60 лет нет необходимости отказываться от красного. Наоборот, небольшой яркий акцент может оживить сдержанный образ.

Для кожи с холодным подтоном можно попробовать малиново-красные, вишневые, бордовые оттенки и красный с синим подтоном. Теплым тонам кожи могут подойти коралловый, теплый красный или маковый.

Если яркое красное платье кажется слишком смелым решением, достаточно добавить к образу шарф, платок или топ, который будет частично виден из-под жакета.

Действительно ли после 60 лет нужно отказываться от черного

Черный цвет остается универсальным элементом гардероба и после 60 лет. Проблема может возникнуть тогда, когда большой участок черной ткани расположен непосредственно под лицом и создает слишком резкий контраст.

В таком случае темный цвет может сделать более заметными тени под глазами или неравномерность тона кожи. Но это не значит, что от чёрного нужно отказываться.

Простой вариант – оставить черные брюки, юбку или жакет, а в области лица использовать светлую блузку, яркий шарф или рубашку другого оттенка.

Аналогичный подход можно применить к графитовому, темно-коричневому и очень темному синему. Они не являются запрещенными цветами – важно лишь проверить, какой эффект конкретный оттенок создает именно в вашем случае.

Как определить свой удачный цвет без стилиста

Для этого необязательно проходить профессиональный анализ цветотипа. Простой тест можно провести дома при дневном освещении, желательно у окна и без насыщенного макияжа.

Поочередно поднесите к лицу вещи или кусочки ткани разных цветов. Удачный оттенок обычно не отвлекает внимание на себя, а помогает сделать черты лица более выразительными.

Если же ткань визуально подчеркивает темные круги, покраснения или делает кожу тусклой, стоит попробовать другой оттенок той же цветовой гаммы. Именно поэтому после 60 лет не обязательно полностью менять гардероб – иногда достаточно заменить несколько оттенков, которые находятся ближе всего к лицу.

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