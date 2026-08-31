Эта обувь будет везде этой осенью: 5 трендовых моделей

Осенью 2026 года обувная мода возвращается к прошлому, но в современной интерпретации. На пике популярности – ретро-фасоны, замшевая отделка и анималистические принты на обуви.

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Что касается конкретных моделей, то дизайнеры и стилисты делают ставку на сдержанные кроссовки, лоферы, а также балетки. Вот 5 пар обуви, которые эксперты издания Interia Kobieta рекомендуют модницам в новом сезоне.

Джазовки

Осенью дизайнеры предлагают выбирать туфли, похожие на те, в которых танцуют джазовые танцы. У них совсем небольшой каблук и плоская подошва. Приспособленные к повседневной ходьбе модели легко вписываются в повседневные образы. Чаще всего их шьют из мягкой кожи или замши, благодаря чему они легкие, удобные и изысканно подчеркивают стопу. Джазовки великолепно смотрятся в сочетании с широкими джинсами или костюмными брюками, но их также можно сочетать с длинной юбкой или коротким платьем. Осенью стоит выбирать глубокие оттенки: черный, эспрессо, бордо или классический бежевый.

Балетки

Хотя этот вид обуви на некоторое время вышел из моды, мы снова видим балетки на подиумах. На этот раз классический фасон приобретает более сезонную форму: доминируют более закрытые модели из замши с удлиненным, слегка заостренным носком. Балетки прекрасно дополнят классический наряд из джинсов и жакета, но так же хорошо смотрятся и с элегантным платьем миди.

Кеды в стиле ретро

Осенью 2026 года спортивная обувь возвращается к своим олдскульным корням. Однако на этот раз речь идет не о массивных фасонах, а об изящных моделях, вдохновленных спортивной обувью 70-х и 80-х годов. Особенно модными будут кеды, сшитые из сочетания замши и кожи, а с точки зрения цветов – осенняя палитра: шоколадно-коричневый, бордовый, темно-синий и приглушенный голубой. Это максимально универсальный выбор. Их можно без проблем носить как с классическими джинсами, так и с изысканным костюмом.

Замшевые лоферы

В этом сезоне классический фасон замшевых лоферов становится немного легче. В тренде изящные, мягкие модели, а также варианты с открытой пяткой, которые придают образу легкую дерзость. Их можно носить с костюмными брюками, прямыми джинсами или юбкой миди с акцентными носками.

Леопард

Если же вы ищете обувь, которая привлечет внимание и придаст характер даже самому простому наряду, сделайте ставку на леопардовый принт. Животные принты снова громко заявляют о себе в моде, и осенью 2026 года они появляются даже на балетках и лоферах. Такую выразительную обувь лучше всего сочетать с простой, сдержанной базой. Тёмно-синие джинсы, белая футболка, коричневое пальто или классическая черная юбка позволят "леопардовой" обуви играть первую скрипку.

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