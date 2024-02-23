Если вы не носите макияж: лайфхаки, как иметь потрясающий вид без помады и румян

Макияж – это форма самовыражения, а все советы – только рекомендации по улучшению природной красоты. Независимо от того, используете ли вы декоративную косметику, важно ухаживать за лицом. Качественный пилинг – необходимый шаг в обеспечении свежей и сияющей кожи, что помогает избавиться от мертвых клеток и других загрязнений, которые могут закупоривать поры.

Эксперты советуют делать пилинг раз в неделю, при этом выбирая средство с учетом типа и особенностей кожи. А визажисты рассказали, какие лайфхаки помогут выглядеть потрясающе без помады и румян.

Совет 1

Хотите выровнять цвет лица, но вас пугают имеющиеся варианты? Тональный крем может быть слишком густым и забиваться в мимические морщинки, а пудра загрязняет поры. Если вы не любите ощущение толстого слоя "штукатурки" на лице, есть две быстрые и простые альтернативы на выбор. BB-кремы похожи на тональные увлажняющие кремы с добавлением нескольких преимуществ по уходу за кожей. Они обеспечивают более плотное покрытие, тогда как CC-кремы действуют как корректоры тона лица, помогая скрыть покраснение и темные пятна.

Совет 2

Если вы предпочитаете чистое лицо без макияжа, визажисты советуют отказаться от теней и лайнеров, но оставить тушь. Нанесите ее на подкрученные ресницы, чтобы ваши глаза казались больше, а взгляд стал выразительным и открытым.

Совет 3

Никогда не недооценивайте силу ярких, смелых губ. Это может мгновенно придать вашему лицу акцента без лишних усилий. Вместо помады можно выбрать легкий блеск, соответствующий цвету лица. Дополнительный бонус: нежно-розовый блеск мгновенно превратиться в румяна. Нанесите немного средства на высокие точки щек и растушуйте пальцами, чтобы создать нежное сияние.

Совет 4

Независимо от того, используете ли вы блеск или помаду, важно, чтобы губы были гладкими. Избежать сухости и повреждений поможет правильное увлажнение. Используйте круговые движения, чтобы очистить мертвые клетки кожи. Вы также можете сделать свой собственный скраб для губ с медом, сахаром и оливковым маслом. В конце не забудьте увлажнить губы питательным бальзамом.

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