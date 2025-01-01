Эксперт дал три совета, как избежать электризации волос зимой

Зимний сезон приносит не только мороз и праздничную атмосферу, но и определенные неудобства для волос. Электризация после снятия шапки, шарфа или расчесывания является одной из них. Эксперт Насим Беллак, управляющий брендом средств для ухода, предложил три эффективных способа, как сохранить волосы гладкими и послушными.

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Изданию Vogue France он рассказал причину электризации волос: "Снижение температуры способствует сухому воздуху, что создает увеличение электрического заряда в волосах. Летом или весной более влажный воздух, что облегчает отвод статического электричества". Беллак также отметил, что во время трения о синтетическую или шерстяную одежду волос накапливает электростатические заряды, что и приносит неприятности и дискомфорт.

Поэтому эксперт предлагает три главных составляющих ухода за волосами зимой, чтобы они выглядели красиво и осторожно.

1. Увлажнение воздуха

Холодный зимний воздух и тепло от обогревателей, как правило, является сухим, что способствует накоплению статического электричества. По словам эксперта, нужно увлажнять воздух в доме, чтобы поддерживать оптимальную влажность. Это не только поможет волосам, но и улучшит состояние кожи и общее самочувствие.

2. Избегайте синтетики

"Небольшой совет по одежде – избегать шарфов и шапок из синтетических материалов и отдавать предпочтение, например, хлопку", – отметил Насим Беллак.

Синтетические материалы, например полиэстер или акрил, могут значительно усиливать электризацию волос. Поэтому стоит выбирать шапки, шарфы и другие аксессуары из натуральных тканей, таких как хлопок или шерсть. Они не только приятны на ощупь, но и уменьшают накопление статического заряда.

3. Питательно-увлажняющий уход

Сухие волосы более склонны к электризации, поэтому важно регулярно увлажнять их.

"Рекомендуется увлажняющая формула, которая компенсирует эту нехватку увлажнения. Более того, слишком химические формулы могут усилить раскрытие чешуек, которые составляют поверхность волос, что способствует обезвоживанию волосяного волокна. Поэтому увлажнение и мягкость – ключевые слова для минимизации воздействия статического электричества на волосы", – добавил эксперт.

Он советует отдавать предпочтение шампуням без силикона, а также обязательно использовать кондиционер или маску.

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