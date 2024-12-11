Елена Зеленская в стильном образе показала, как носить модный цвет сезона. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская показала стильный образ с трендовым цветом сезона – коричневым. Накануне супруга президента посетила заседание Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при Министерстве иностранных дел Украины.

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На Instagram-странице деятельницы можно рассмотреть детали образа. Первая леди надела насыщенную коричневую рубашку с воротником, дополнив ее блейзером более тусклого оттенка.

К наряду Елена Зеленская добавила аксессуары с золотым сиянием – на лацкан пиджака жена президента прикрепила брошь в виде птички, а также нарядила круглые серьги-пусеты.

На прошлой неделе Институт цвета Pantone объявил коричневый цвет 2025 года. Оттенок, получивший название "Мокко мусс", можно будет увидеть в ближайшее время на подиумах всемирно известных брендов.

В конце ноября Елена Зеленская показала, с чем можно комбинировать трендовый цвет. Общественная деятельница нарядила ультрамариновый блейзер, дополнив его коричневым акцентом. Детальнее – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как стилистка дала оценку гардеробу Елены Зеленской: каждая украинка может повторить ее образы. Подробности – в нашем материале.

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