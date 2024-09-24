Елена Зеленская в песочном костюме с символической брошью KVITKA выступила на Саммите будущего ООН в Нью-Йорке. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на саммите будущего ООН в Нью-Йорке, который стал платформой для масштабирования международного диалога по защите детей. Общественная деятельница появилась на официальном мероприятии в сдержанном образе, которое дополнила символической брошью KVITKA.

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Новые фотографии в нежном наряде супруга президента Владимира Зеленского опубликовала на официальной странице в Instagram. Для встречи первая леди выбрала для себя монохромный аутфит, где объединила деловой костюм песочного цвета с рубашкой в тон.

Интересным элементом лука Елены Зеленской стала брошь KVITKA от украинского ювелирного бренда GUZEMA. Это благотворительный аксессуар, прибыль от продажи которого направляется на учебную программу женщин-военных и ветеранок УШПС. К тому же украшение, которое довольно часто предпочитает общественный деятель, создано по мотивам творчества известного художника Георгия Нарбута.

Особой утонченности придерживалась жена украинского гаранта не только в наряде, но и в прическе и макияже. В Нью-Йорке Елена Зеленская предстала перед публикой с распущенными волосами с боковым пробором. Первая леди подчеркнула взгляд с помощью темно-коричневых теней, а на губы нанесла нюдовую помаду.

Во время выступления на Саммите будущего ООН Зеленская призвала каждого ответственного и влиятельного взрослого мира действовать для спасения детей. Она обратила внимание на то, что международное сообщество должно создавать принципиально новые инструменты.

"Досадно констатировать, но, если на наших глазах стали возможны похищение 19 тысяч детей, пытки, увечья и убийства, это означает, что все созданные в мире правила и международные предохранители не сработали, – отметила первая леди, – Если мы не хотим для наших детей мира без прав, призываю всех реагировать на угрозы так, как положено взрослым. То есть действовать".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Зеленская провела четвертый саммит первых леди и джентльменов.

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