Елена Зеленская прибыла в Стамбул с деловым визитом в нежном образе с интересным акцентом. Фото

Украинская первая леди Елена Зеленская поделилась фото с официального визита в Турцию. Она посетила Стамбульский университет – это заведение, где с 2017 года готовят турецких специалистов по украинскому языку и литературе.

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На снимках, опубликованных в официальном Telegram-канале первой леди, можно увидеть ее нежный образ в голубом оттенке. Зеленская нарядила брючный костюм с интересной деталью на блейзере, которая выглядела как белый платок, вшитый в лацкан. Она дополнила образ нюдовым макияжем, а волосы заплела в низкий пучок, имевший изящный вид благодаря пробору набок. В качестве обуви украинка выбрала светлые балетки с острым носом.

"Теперь они не только будущие (или, скорее, уже нынешние) переводчики, но и знающие, любящие и популяризирующие украинское специалисты по международному общению, а значит, будут способствовать тому, чтобы в Турции лучше понимали Украину, и наоборот", – говорится в сообщении. Стамбульский университет считается старинным образовательным заведением, история которого начинается с 1453 года – со Школы философии, медицины, права и литературы, основанной еще султаном Мехмедом II.

"Рада познакомиться со студентами отделения украинистики. Эти молодые люди вдохновляют искренним интересом к нашей стране и ее поддержкой. Пообщалась и с их преподавательницами: именно ученые родом из Харькова, Киева, Тернополя, Хмельнитчины передают сейчас знания об Украине и украинском языке турецкой молодежи", – добавила Зеленская.

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