Эксперты назвали секреты красоты, которые помогут выглядеть на десяток лет младше

Со временем замечать признаки возраста на своем лице – это нормально. Так же нормально желать сделать свой вид моложе с помощью различных приемов макияжа.

Конечно, можно обратиться и к косметологии, и к пластической хирургии, но профессиональные визажисты говорят, что многого можно достичь и просто с помощью косметики. OBOZ.UA собрал несколько экспертных советов, которые помогут выглядеть на десяток лет моложе.

"Гусиные лапки"

Гусиными лапками называют мелкие морщинки, появляющиеся в зоне глаз. Уменьшить их видимость может хорошо подобранный крем для этой зоны. А еще макияж, отвлекающий от такой особенности.

Начните наносить меньше тонального крема и/или пудры в этой зоне. Они могут забиваться в складки кожи и делать их более заметными.

Темные круги

Кожа в зоне у глаз темнеет с возрастом из-за постепенной потери коллагена. Замаскировать эту особенность поможет консиллер, но наносить его необходимо правильно.

Если вы будете растушевывать продукт, растирая его по коже, рискуете растянуть ее и сделать возрастные изменения более заметными. Поэтому используйте для нанесения консилера небольшую плоскую кисть и аккуратные похлопывания.

Опущение век

Из-за утраты упругости кожа на веках с годами опускается. Могут образовываться мешки и провисания, из-за которых глаза будут казаться меньше. Ресницы и брови также теряют свою густоту и цвет, что уменьшает присущий молодости контраст во внешности.

Чтобы скрыть эти особенности, перейдите на тушь для ресниц и косметику для бровей, которые придают им объем. Они восстановят естественный контраст, глаза будут выглядеть больше, а взгляд станет более открытым и свежим.

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