Никогда не делайте такие брови: на какие ошибки нужно обратить внимание женщинам 50+

Брови играют важную роль и могут визуально добавить или сбросить несколько лет. Если неправильно их подчеркнуть, то это может испортить весь образ, особенно взрослых женщин.

С возрастом брови становятся тоньше, реже, теряют форму. Поэтому женщинам 50+ особенно важно избегать некоторых ошибок при уходе за ними, рассказал Ukr.Media.

Тонкие брови

Действительно, когда-то тонкие брови были в моде, и сегодня некоторые женщины снова начинают выщипывать их. Однако известно, что тонкие брови могут сделать лицо тусклым, уставшим и добавить лет.

Кроме того, с возрастом у каждого брови становятся тоньше, поэтому тем, кто хочет выглядеть моложе, стоит их подрисовывать.

Тон бровей

Слишком черные или темно-коричневые брови могут визуально добавить возраст и сделать лицо более суровым. Поэтому рекомендуется выбирать карандаши и краски, которые на тон светлее естественного цвета ваших волос.

Кроме того, важно окрашивать брови легкими, короткими штрихами и не рисовать четкие контуры.

Седина

С возрастом седые волосы появляются не только на голове, но и на лице. Они могут значительно прибавить возраст, поэтому вы можете подкрасить брови специальной краской или маскировать седину с помощью цветных гелей для бровей.

Жидкие брови

С возрастом брови становятся не только более тонкими, но и менее густыми. Поэтому люди с узкими и "прозрачными" бровями выглядят значительно старше.

Для того, чтобы омолодить и улучшить внешний вид, вы можете использовать специальные цветные гели с жидкими волосками, чтобы восполнить пробелы.

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